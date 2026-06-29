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29 июня, 14:52

«Киборг» дал сбой: Холанд испугался собственного отражения и снова стал мемом

Эрлинг Холанд испугался собственного отражения во время обеда

Обложка © X/ ErlingNoContext

Обложка © X/ ErlingNoContext

Эрлинг Холанд снова стал героем интернет-мемов после забавного эпизода во время обеда. Нападающий сборной Норвегии неожиданно увидел своё отражение в зеркале и испугался его.

Эрлинг Холанд стал мемом после реакции на своё отражение. Видео © X/ ErlingNoContext

На кадрах футболист по прозвищу «киборг» смотрит в сторону зеркала, на секунду пугается, но быстро понимает, что кричит от собственного отражения. Момент быстро разошёлся по соцсетям.

Франция разгромила Норвегию без Холанда и выиграла группу на ЧМ-2026
Франция разгромила Норвегию без Холанда и выиграла группу на ЧМ-2026

Ранее Life.ru писал, что Холанду хватило 148 минут на ЧМ, чтобы стать лучшим снайпером в истории Норвегии. На ЧМ-2026 Холанд делит вторую строчку в списке лучших бомбардиров с французом Килианом Мбаппе. Единолично лидирует аргентинец Лионель Месси.

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Полина Никифорова
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