«Киборг» дал сбой: Холанд испугался собственного отражения и снова стал мемом

Эрлинг Холанд снова стал героем интернет-мемов после забавного эпизода во время обеда. Нападающий сборной Норвегии неожиданно увидел своё отражение в зеркале и испугался его.

Эрлинг Холанд стал мемом после реакции на своё отражение. Видео © X/ ErlingNoContext

На кадрах футболист по прозвищу «киборг» смотрит в сторону зеркала, на секунду пугается, но быстро понимает, что кричит от собственного отражения. Момент быстро разошёлся по соцсетям.

Ранее Life.ru писал, что Холанду хватило 148 минут на ЧМ, чтобы стать лучшим снайпером в истории Норвегии. На ЧМ-2026 Холанд делит вторую строчку в списке лучших бомбардиров с французом Килианом Мбаппе. Единолично лидирует аргентинец Лионель Месси.