Холанду хватило 148 минут на ЧМ, чтобы стать лучшим снайпером в истории Норвегии

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд забил два мяча в матче второго тура чемпионата мира против Сенегала. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу скандинавов. Всего на турнире форвард «Манчестер Сити» поразил ворота соперников уже четырежды.

Для этого Холанду понабилось всего 148 минут. Теперь он является лучшим снайпером национальной сборной на чемпионатах мира. Форвард обошёл полузащитника Хьетиля Рекдала, у которого в активе было два гола на турнирах в 1994 и 1998 годах.

На ЧМ-2026 Холанд делит вторую строчку в списке лучших бомбардиров с французом Килианом Мбаппе. Единолично лидирует аргентинец Лионель Месси. На его счету пять забитых мячей.

В следующем матче Холанду и Мбаппе предстоит очная дуэль. Игра Норвегии и Франции состоится 26 июня.

Ранее сообщалось, что Мбаппе оформил дубль в матче второго тура группового этапа против Ирака и поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. Впереди опять Месси.