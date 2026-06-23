Франция обыграла Ирак в самом долгом матче ЧМ и вышла в плей-офф

Сборная Франции переиграли команду Ирака со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в Филадельфии на Lincoln Financial Field.

Первый гол влетел в ворота азиатской сборной уже на 14-й минуте. Его автором стал Килиан Мбаппе, который после перерыва оформил дубль. Окончательный результат на табло установил Усман Дембеле, отличившийся на 66-й минуте.

Мбаппе догнал немца Мирослава Клозе по количеству мячей на мировых первенствах. Теперь у обоих футболистов по 16 точных ударов. Чаще них забивал только Лионель Месси, на счету аргентинца 18 голов.

После первого тайма судья увёл команды с поля из-за плохой погоды. Спортсмены смогли вернуться на газон лишь спустя два часа. На турнире действует жёсткое правило: если молния замечена в радиусе 13 км от арены, матч останавливают. Отсчёт времени до возобновления начинается заново при каждом новом разряде.

Победа принесла французам 6 очков, лидерство в группе I и досрочную путёвку в плей-офф. Их соперники по квартету из Норвегии и Сенегала проводят свою игру в эти минуты, счёт 1:0 в пользу скандинавов после первого тайма. У Норвегии пока три очка, у африканцев и Ирака — по 0.

В заключительном туре команда Франции 26 июня встретится с норвежцами, а иракцы — с сенегальцами. Обе игры стартуют в 22:00 по московскому времени. Турнир проходит на полях США, Канады и Мексики и завершится 19 июля. Действующим обладателем трофея является Аргентина.