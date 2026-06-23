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23 июня, 00:07

Матч Франция — Ирак на ЧМ по футболу возобновили после двухчасовой паузы

Обложка © ТАСС / IMAGO / Brazil Photo Press

Обложка © ТАСС / IMAGO / Brazil Photo Press

В Филадельфии продолжилась встреча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Ирака. Ранее она была прервана из-за штормового предупреждения и ливня.

Пауза затянулась примерно на два часа. Сейчас идёт второй тайм, французы ведут 1:0 после гола Киллиана Мбаппе. Благодаря забитому мячу нападающий «Реала» вошёл в тройку лучших бомбардиров за всю историю мировых первенств, догнав бразильца Роналдо.

На турнире действуют строгие правила безопасности. Если в радиусе 13 километров от арены фиксируют молнию, поединок немедленно прерывают, а спортсмены покидают поле. После этого включается таймер на 30 минут. При каждом новом разряде отсчет запускают заново. Именно эта система сработала в Филадельфии.

Тем временем в 03:00 мск начался матч между Норвегией и Сенегалом. Таким образом впервые в истории ЧМ-2026 одновременно проходят две игры.

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Никита Никонов
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