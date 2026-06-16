Играть в футбол в жару — настоящее испытание, которое грозит не только обезвоживанием, но и серьёзными травмами. Данное заявление сделал в беседе с Life.ru президент ФК Deportivo Moscú (первого русского клуба в Аргентине) Антон Нефедечев.

Играть в футбол на жаре — это плохо. Настолько плохо, что если кто-то забыл, то прошлый чемпионат мира впервые в истории проходил зимой, потому что сейчас в Катаре +41. В Северной Америке лето жаркое — и сопоставимо с южноамериканским. Температура днём может доходить до 35–36 градусов. При 35 градусах мы играли, так же, как и на ЧМ, через каждые 25 минут судья делал паузу для водопоя. Кстати, в эти паузы мы пьём не воду, а изотоники, которые содержат вещества, удерживающие воду в организме. Антон Нефедечев Президент ФК Deportivo Moscú (первого русского клуба в Аргентине)

Обезвоживание, как ни странно, самая безобидная проблема, отмечает Нефедечев. Некоторые игроки за матч теряют до 2–3 килограммов, он сам — около полутора, и многим это даже идёт на пользу. Но гораздо опаснее мышечные травмы и тепловые удары. На жаре усиливается нагрузка на сердце, кровь циркулирует быстрее, мышцы становятся расслабленными, как после бани, и теряют тонус. В таком состоянии любой удар может привести к серьёзной травме. А тепловой удар, если он накрывает бегущего на скорости около 20 км/ч, может закончиться падением лицом вперёд и переломами.

«Безусловно, федерация старается защищать спортсменов — тур начинается в 9 утра, а последний матч начинается в 18:00. То есть только 20% матчей приходятся на самую жару. Играть летом после 19:00 технически невозможно: многие стадионы в Аргентине лишены электричества, да и возвращение болельщиков в позднее время может быть небезопасным», — подчеркнул Нефедечев.

Досаждают и странные правила: на скамейке только игроки имеют право быть в шортах. Тренерам, администраторам и операторам к 65-й минуте при 35-градусной жаре приходится тяжелее всех. Главным врагом любого туриста Нефедечев назвал активное дневное солнце. Летом после матчей никаких восстановительных занятий не проводят: все либо обгорели, либо вымотаны, а капельницы и обмазывание сметаной никто не предусматривает.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в условиях экстремальной жары, особенно в городах США и Мексики. Температура во время матчей превышает +35 °С, что создаёт риски для здоровья игроков, персонала и зрителей. Уже в день открытия в Хьюстоне более 100 человек получили тепловой удар, несколько человек были госпитализированы. Около четверти всех матчей турнира могут пройти при температуре выше безопасных пределов. Это приводит к снижению физической активности футболистов и требует введения специальных мер: пауз для питья, зон охлаждения и усиленного медицинского сопровождения.