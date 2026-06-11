Жара может сломать ЧМ-2026: Четверть матчей рискует пройти в тяжёлых условиях

Чемпионат мира 2026 года может стать одним из самых жарких в истории турнира. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на климатологов и данные исследователей.

Матчи пройдут в США, Канаде и Мексике, а часть городов-хозяев уже находится в зоне повышенного риска из-за жары. По оценке World Weather Attribution, примерно четверть из 104 игр может пройти в условиях, при которых возрастает риск теплового стресса.

С прошлого чемпионата мира, который проходил в Северной Америке в 1994 году, планета стала теплее примерно на 1,3 градуса по Фаренгейту. При этом частота экстремальной жары в июне и июле в городах, уже принимавших матчи ЧМ, в среднем утроилась. Перед стартом турнира сборная Англии, например, тренировалась под солнцем Майами, чтобы адаптироваться к условиям. Полузащитник Деклан Райс уже говорил, что постоянная жара в США требует привыкания.

Учёные также обратились к ФИФА с призывом усилить меры безопасности. Среди предложений — более длинные паузы для игроков и активное охлаждение раздевалок.

В ФИФА заявили, что готовы защищать здоровье футболистов, судей, болельщиков, волонтёров и персонала. На турнире впервые введут обязательные трёхминутные перерывы на охлаждение в середине каждого тайма.

Кроме того, на аренах обещают использовать зоны тени, системы распыления воды, автобусы с охлаждением и расширенную раздачу воды. Для запасных и сотрудников команд установят скамейки с климат-контролем.

Риски сохраняются и для зрителей. Даже там, где стадионы оборудованы системами охлаждения, болельщики могут столкнуться с опасными условиями у входов, в фан-зонах и на улицах после матчей. Специалисты советуют обращать внимание на первые признаки перегрева: слабость, головокружение, учащённый пульс, судороги и покалывание. В такой ситуации важно уйти в тень, лечь и восполнить жидкость.

Кто возьмёт ЧМ‑2026, несмотря на жару? Российский нападающий Артём Дзюба ставит на Францию — именно её он считает основным фаворитом. Сам же российский форвард на предстоящем турнире будет переживать за совершенно другую сборную. А звание лучшего игрока мирового первенства, по прогнозу Дзюбы, достанется Майклу Олисе — нападающему «Баварии».