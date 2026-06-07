Дзюба назвал фаворита ЧМ-2026 и объявил, за кого будет болеть

Нападающий Артём Дзюба считает сборную Франции главным претендентом на победу в чемпионате мира 2026 года. При этом симпатии самого футболиста на турнире будут на стороне другой команды, сообщает Transfermarkt.

В беседе с порталом спортсмен выразил уверенность, что титул заберут именно французы. Лучшим игроком соревнований, по его мнению, станет форвард «Баварии» Майкл Олисе.

Несмотря на такой прогноз, сам Дзюба планирует переживать за Португалию. «Буду болеть за сборную Португалии», — сказал он.

Португальцам на групповом этапе предстоит сыграть с командами ДР Конго, Узбекистана и Колумбии. Французская сборная выступит в группе I, где ее соперниками станут Сенегал, Норвегия и Ирак.

Мундиаль стартует 11 июня и продлится до 19 июля. Матчи примут США, Мексика и Канада. Этот турнир станет первым в истории, в котором участвуют сразу 48 национальных сборных.

Действующим обладателем трофея является Аргентина, обыгравшая в финале 2022 года Францию.