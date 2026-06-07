ЧМ-2026 обещает стать самым пивным турниром в истории футбола

Предстоящий чемпионат мира по футболу, который с 11 июня по 19 июля примут США, Мексика и Канада, обещает побить не только спортивные, но и «пивные» рекорды. По оценке экспертов Financial Times, за время турнира будет выпито почти 1,2 миллиарда дополнительных полулитровых кружек пенного напитка. Для наглядности: это эквивалентно примерно 5,9 миллиона гектолитров или одному миллиарду британских пинт (568 мл).

В основе такого прогноза лежит прежде всего революционное расширение формата первенства. ФИФА впервые допустила к участию 48 сборных вместо привычных 32, поэтому количество матчей выросло с 64 до 104, а продолжительность турнира составит 39 дней. Аналитики сравнили ситуацию с уровнем потребления пива на прошлых мундиалях и пришли к выводу: только прямой эффект от ЧМ-2026 обеспечит глобальный рост продаж пенного напитка на 3% в период турнира. Если пересчитать на годовой показатель, это даст прирост в 0,3%, что особенно важно на фоне падения мирового потребления пива на 1% по итогам 2025 года.

Эксперты выделяют и другие факторы. Во-первых, все три страны‑хозяйки имеют глубокие традиции потребления пива. Во-вторых, расписание матчей целенаправленно составляли так, чтобы они попадали в «золотые часы» работы баров и пабов — с 17:00 до 23:00, когда посетители наиболее активно покупают напитки. Таким образом, производители пива готовятся к значительному росту прибыли, а прежние рекорды по выпитому на футбольных первенства, вероятно, будут побиты с большим отрывом.

Ранее Life.ru писал, что глобальные производители спиртного всё чаще несут убытки на фоне смены потребительских привычек: люди стали меньше пить из-за тревоги за собственное здоровье и необходимости экономить семейные бюджеты. Согласно данным компании IWSR, в период с 2019 по 2025 год объёмы потребления горячительных напитков в пересчёте на порции уменьшались в среднем на 2% ежегодно. Специалисты изучили ситуацию на 21 национальном рынке, а также в зонах беспошлинной торговли, охватив все возможные категории — от пива и вина до креплёных напитков, сидров и коктейлей, готовых к употреблению.