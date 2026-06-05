ФИФА изменила церемонию исполнения гимнов на ЧМ-2026

Организаторы чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике, приняли решение изменить традиционный порядок исполнения государственных гимнов команд-участниц. Об этом заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, комментарий которого приводит газета L'Equipe.

Теперь перед началом матча на поле выйдут не только 11 игроков основного состава, но и все футболисты, включённые в заявку на игру. Нововведения коснутся и расположения спортсменов.

По замыслу организаторов, все игроки должны будут встать по окружности центрального круга, повернувшись лицом друг к другу. Вместо привычной прямой линии зрители увидят одновременно всех основных и запасных футболистов команды. Ожидается, что такой формат сделает церемонию более эффектной и подчеркнёт сплочённость коллектива.

Ранее сообщалось, что ЧМ по футболу, который десятилетиями носил титул главного спортивного шоу планеты, в этом году неожиданно столкнулся с дефицитом привычного ажиотажа. До старта остаются считанные дни, однако билеты продаются вяло, часть из них перепродаётся ниже официальной стоимости. Отели и авиакомпании не фиксируют ожидаемого наплыва гостей. Применительно к США, где пройдут матчи, низкий интерес можно объяснить тем, что футбол там всё ещё не достиг статуса национального спорта, а местная сборная в последние годы выглядит не слишком убедительно.