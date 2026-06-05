Легендарные вувузелы попали в чёрный список ФИФА перед ЧМ по футболу

ФИФА запретила проносить на стадионы чемпионата мира по футболу вувузелы и другие громкие музыкальные инструменты. Такую информацию передал телеканал Sportsnet со ссылкой на кодекс поведения, принятый перед турниром в США, Канаде и Мексике.

Под запрет попали горны, дудки, свистки и любые устройства, издающие резкие звуки. Пронос инструментов длиннее 12 сантиметров потребует письменного согласования с организаторами. Вувузелы прогремели на весь мир в 2010 году в ЮАР, но с тех пор их монотонный гул запретили на большинстве спортивных арен.

Турнир стартует 11 июня и впервые соберёт сразу 48 команд. Матчи продлятся до 19 июля. Болельщикам придётся искать другие способы поддержки.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по футболу, который десятилетиями носил титул главного спортивного шоу планеты, в этом году неожиданно столкнулся с дефицитом привычного ажиотажа. До старта остаются считанные дни, однако билеты продаются вяло, часть из них перепродаётся ниже официальной стоимости. Отели и авиакомпании не фиксируют ожидаемого наплыва гостей. Применительно к США, где пройдут матчи, низкий интерес можно объяснить тем, что футбол там всё ещё не достиг статуса национального спорта, а местная сборная в последние годы выглядит не слишком убедительно.