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5 июня, 14:38

Легендарные вувузелы попали в чёрный список ФИФА перед ЧМ по футболу

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

ФИФА запретила проносить на стадионы чемпионата мира по футболу вувузелы и другие громкие музыкальные инструменты. Такую информацию передал телеканал Sportsnet со ссылкой на кодекс поведения, принятый перед турниром в США, Канаде и Мексике.

Под запрет попали горны, дудки, свистки и любые устройства, издающие резкие звуки. Пронос инструментов длиннее 12 сантиметров потребует письменного согласования с организаторами. Вувузелы прогремели на весь мир в 2010 году в ЮАР, но с тех пор их монотонный гул запретили на большинстве спортивных арен.

Турнир стартует 11 июня и впервые соберёт сразу 48 команд. Матчи продлятся до 19 июля. Болельщикам придётся искать другие способы поддержки.

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Ранее сообщалось, что чемпионат мира по футболу, который десятилетиями носил титул главного спортивного шоу планеты, в этом году неожиданно столкнулся с дефицитом привычного ажиотажа. До старта остаются считанные дни, однако билеты продаются вяло, часть из них перепродаётся ниже официальной стоимости. Отели и авиакомпании не фиксируют ожидаемого наплыва гостей. Применительно к США, где пройдут матчи, низкий интерес можно объяснить тем, что футбол там всё ещё не достиг статуса национального спорта, а местная сборная в последние годы выглядит не слишком убедительно.

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Юлия Сафиулина
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