ЧМ-2026 по футболу: расписание матчей, турнирная таблица и результаты
Life.ru представляет полный гид по чемпионату мира по футболу – 2026 с расписанием всех матчей, сетками и турнирными таблицами, а также актуальными данными о 48 командах и 12 группах.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Игры мундиаля примут 16 городов. В США матчи состоятся в Атланте, Бостоне, Далласе, Хьюстоне, Канзас-Сити, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Сан-Франциско и Сиэтле. В Мексике это Гвадалахара, Мехико и Монтеррей, от Канады представлены два города — Торонто и Ванкувер.
Впервые в истории турнира участие примут 48 команд и пройдёт 104 матча. Также, согласно новому формату, теперь команды будут поделены на 12 групп. Сборные, занявшие первые и вторые места, а также 8 лучших команд, ставшие третьими, попадут в плей-офф. Всего будет 32 участника в играх на вылет.
Стадионы ЧМ-2026
Стадионы в США
«Метлайф стэдиум» / MetLife Stadium
(Ист-Ратерфорд, штат Нью-Джерси)
«Эй-ти-энд-ти стэдиум» / AT&T Stadium
(Арлингтон, штат Техас)
«Эрроухед стэдиум» / Arrowhead Stadium
(Канзас-Сити, штат Миссури)
«Мерседес-Бенц стэдиум» / Mercedes-benz
(Атланта, штат Джорджия)
«Люмен Филд» / Lumen field
(Сиэтл, штат Вашингтон)
«Ливайс стэдиум» / Levi's
(Санта-Клара, штат Калифорния)
«Эн-ар-джи cтэдиум» / NRG Stadium
(Хьюстон, штат Техас)
«Соу-Фай» / SoFi
(Инглвуд, штат Калифорния)
«Линкольн Файненшл филд» / Lincoln Financial Field
(Филадельфия, штат Пенсильвания)
«Джилетт стэдиум» / Gillette Stadium
(Фоксборо, штат Массачусетс)
«Хард-рок стэдиум» / HARD ROCK
(Майами-Гарденс, штат Флорида)
Стадионы в Мексике
«Ацтека» / Estadio Azteca (Estadio Banorte)
(Мехико)
«Эстадио Бе-бе-ви-эй» / BBVA
(Гуадалупе, штат Нуэво-Леон)
«Акрон» / AKRON
(Сапопан, штат Халиско)
Стадионы в Канаде
«Би-Си плэйс» / BC Place
(Ванкувер, провинция Британская Колумбия)
«БМО Филд» / BMO Field
(Торонто, провинция Онтарио)
Группы ЧМ-2026
Группа A: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия
Группа B: Канада, Швейцария, Катар, Босния и Герцеговина
Группа С: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия
Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция
Группа E: Германия, Кюрасао, Кот‑д’Ивуар, Эквадор
Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, Швеция
Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия
Группа H: Испания, Кабо‑Верде, Саудовская Аравия, Уругвай
Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, Ирак
Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания
Группа K: Португалия, Колумбия, Узбекистан, ДР Конго
Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама
Полное расписание матчей ЧМ-2026 (групповой этап)
Групповой этап, 1-й тур
11 июня (четверг)
22:00 (время здесь и далее московское). Группа A. Мексика – ЮАР (место проведения — Мехико, Мексика)
12 июня (пятница)
05:00. Группа А. Южная Корея – Чехия (Сапопан, Мексика)
22:00. Группа В. Канада – Босния и Герцеговина (Торонто, Канада)
13 июня (суббота)
04:00. Группа D. США – Парагвай (Лос-Анджелес, США)
22:00. Группа В. Катар – Швейцария (Санта-Клара, США)
14 июня (воскресенье)
01:00. Группа С. Бразилия – Марокко (Нью-Джерси, США)
04:00. Группа С. Гаити – Шотландия (Фоксборо, США)
07:00. Группа D. Австралия – Турция (Ванкувер, Канада)
20:00. Группа Е. Германия – Кюрасао (Хьюстон, США)
23:00. Группа F. Нидерланды – Япония (Арлингтон, США)
15 июня (понедельник)
02:00. Группа Е. Кот-д'Ивуар – Эквадор (Филадельфия, США)
05:00. Группа F. Швеция – Тунис (Гуадалупе, Мексика)
19:00. Группа Н. Испания – Кабо-Верде (Атланта, США)
22:00. Группа G. Бельгия – Египет (Сиэтл, США)
16 июня (вторник)
01:00. Группа Н. Саудовская Аравия – Уругвай (Майами, США)
04:00. Группа G. Иран – Новая Зеландия (Лос-Анджелес, США)
22:00. Группа I. Франция – Сенегал (Нью-Джерси, США)
17 июня (среда)
01:00. Группа I. Ирак – Норвегия (Фоксборо, США)
04:00. Группа J. Аргентина – Алжир (Канзас-Сити, США)
07:00. Группа J. Австрия – Иордания (Санта-Клара, США)
20:00. Группа K. Португалия – ДР Конго (Хьюстон, США)
23:00. Группа L. Англия – Хорватия (Арлингтон, США)
18 июня (четверг)
02:00. Группа L. Гана – Панама (Торонто, Канада)
05:00. Группа K. Узбекистан – Колумбия (Мехико, Мексика)
2-й тур
18 июня (четверг)
19:00. Группа A. Чехия – ЮАР (Атланта, США)
22:00. Группа A. Швейцария – Босния и Герцеговина (Лос-Анджелес, США)
19 июня (пятница)
01:00. Группа B. Канада – Катар (Ванкувер, Канада)
04:00. Группа A. Мексика – Южная Корея (Сапопан, Мексика)
22:00. Группа D. США – Австралия (Сиэтл, США)
20 июня (суббота)
01:00. Группа C. Шотландия – Марокко (Фоксборо, США)
04:00. Группа C. Бразилия – Гаити (Филадельфия, США)
07:00. Группа D. Турция – Парагвай (Санта-Клара, США)
20:00. Группа F. Нидерланды – Швеция (Хьюстон, США)
23:00. Группа E. Германия – Кот-д'Ивуар (Торонто, Канада)
21 июня (воскресенье)
03:00. Группа E. Эквадор – Кюрасао (Канзас-Сити, США)
07:00. Группа F. Тунис – Япония (Гуадалупе, Мексика)
19:00. Группа H. Испания – Саудовская Аравия (Атланта, США)
22:00. Группа G. Бельгия – Иран (Лос-Анджелес, США)
22 июня (понедельник)
01:00. Группа H. Уругвай – Кабо-Верде (Майами, США)
04:00. Группа G. Новая Зеландия – Египет (Ванкувер, Канада)
20:00. Группа J. Аргентина – Австрия (Арлингтон, США)
23 июня (вторник)
00:00. Группа I. Франция – Ирак (Филадельфия, США)
03:00. Группа I. Норвегия – Сенегал (Торонто, Канада)
06:00. Группа J. Иордания – Алжир (Санта-Клара, США)
20:00. Группа К. Португалия – Узбекистан (Хьюстон, США)
23:00. Группа L. Англия – Гана (Фоксборо, США)
24 июня (среда)
02:00. Группа L. Панама – Хорватия (Фоксборо, США)
05:00. Группа K. Колумбия – ДР Конго (Сапопан, Мексика)
3-й тур
24 июня (среда)
22:00. Группа B. Канада – Швейцария (Ванкувер, Канада)
22:00. Группа B. Босния и Герцеговина – Катар (Сиэтл, США)
25 июня (четверг)
01:00. Группа C. Марокко – Гаити (Атланта, США)
01:00. Группа C. Шотландия – Бразилия (Майами, США)
04:00. Группа A. Мексика – Чехия (Мехико, Мексика)
04:00. Группа A. ЮАР – Южная Корея (Гуадалупе, Мексика)
23:00. Группа E. Эквадор – Германия (Нью-Джерси, США)
23:00. Группа E. Кюрасао – Кот-д'Ивуар (Филадельфия, США)
26 июня (пятница)
02:00. Группа F. Тунис – Нидерланды (Канзас-Сити, США)
02:00. Группа F. Япония – Швеция (Арлингтон, США)
05:00. Группа D. США – Турция (Лос-Анджелес, США)
05:00. Группа D. Парагвай – Австралия (Санта-Клара, США)
22:00. Группа I. Норвегия – Франция (Фоксборо, США)
22:00. Группа I. Сенегал – Ирак (Торонто, Канада)
27 июня (суббота)
03:00. Группа H. Уругвай – Испания (Сапопан, Мексика)
03:00. Группа H. Кабо-Верде – Саудовская Аравия (Хьюстон, США)
06:00. Группа G. Новая Зеландия – Бельгия (Ванкувер, Канада)
06:00. Группа G. Египет – Иран (Сиэтл, США)
28 июня (воскресенье)
00:00. Группа L. Панама – Англия (Нью-Джерси, США)
00:00. Группа L. Хорватия – Гана (Филадельфия, США)
02:30. Группа K. Колумбия – Португалия (Майами, США)
02:30. Группа К. ДР Конго – Узбекистан (Атланта, США)
05:00. Группа J. Алжир – Австрия (Канзас-Сити, США)
05:00. Группа J. Иордания – Аргентина (Арлингтон, США)
Всего на групповом этапе состоится 72 матча.
Расписание и сетка плей-офф ЧМ-2026
1/16 финала
28 июня (воскресенье)
22:00 (здесь и далее время московское). Матч № 73. Второе место в группе A – второе место в группе B
29 июня (понедельник)
20:00. Матч № 74. Победитель группы E – 3-е место в группе A/B/C/D/F
23:30. Матч № 75. Победитель группы F – второе место в группе C
30 июня (вторник)
04:00. Матч № 76. Победитель группы C – второе место в группе F
20:00. Матч № 77. Победитель группы I – 3-е место в группе C/D/F/G/H
1 июля (среда)
00:00. Матч № 78. Второе место в группе E – второе место в группе I
04:00. Матч № 79. Победитель группы A – 3-е место в группе C/E/F/H/I
19:00. Матч № 80. Победитель группы L – 3-е место в группе E/H/I/J/K
23:00. Матч № 81. Победитель группы D – 3-е место в группе B/E/F/I/J
2 июля (четверг)
03:00. Матч № 82. Победитель группы G – 3-е место в группе A/E/H/I/J
22:00. Матч № 83. Второе место в группе K – второе место в группе L
3 июля (пятница)
02:00. Матч № 84. Победитель группы H – второе место в группе J
06:00. Матч № 85. Победитель группы B – 3-е место в группе E/F/G/I/J
21:00. Матч № 86. Победитель группы J – второе место в группе H
01:00. Матч № 87. Победитель группы K – 3-е место в группе D/E/I/J/L
04:30. Матч № 88. Второе место в группе D – второе место в группе G
1/8 финала
4 июля (суббота)
20:00. Матч № 89. Победитель матча № 74 – победитель матча № 77
5 июля (воскресенье)
00:00. Матч № 90. Победитель матча № 73 – победитель матча № 75
23:00. Матч № 91. Победитель матча № 76 – победитель матча № 78
6 июля (понедельник)
03:00. Матч № 92. Победитель матча № 79 – победитель матча № 80
22:00. Матч № 93. Победитель матча № 83 – победитель матча № 84
7 июля (вторник)
03:00. Матч № 94. Победитель матча № 81 – победитель матча № 82
19:00. Матч № 95. Победитель матча № 86 – победитель матча № 88
23:00. Матч № 96. Победитель матча № 85 – победитель матча № 87
Четвертьфинал
9 июля (четверг)
23:00. Матч № 97. Победитель матча № 89 – победитель матча № 90
10 июля (пятница)
22:00. Матч № 98. Победитель матча № 93 – победитель матча № 94
12 июля (воскресенье)
00:00. Матч № 99. Победитель матча № 91 – победитель матча № 92
04:00. Матч № 100. Победитель матча № 95 – победитель матча № 96
Полуфинал
14 июля (вторник)
22:00. Матч № 101. Победитель матча № 97 – победитель матча № 98
15 июля (среда)
22:00. Матч № 102. Победитель матча № 99 – победитель матча № 100
18 июля (суббота)
00:00. Матч № 103. Игра за третье место
19 июля (воскресенье)
22:00. Матч № 104. Финал
Где смотреть матчи ЧМ-2026 в России?
Российский телеканал «Матч ТВ» покажет все игры чемпионата мира по футболу 2026 года. Основные встречи в прямом эфире пройдут на основном канале «Матч ТВ», а часть игр можно будет посмотреть на платных тематических каналах «Матч! Футбол 1», «Матч! Футбол 2» и «Матч! Футбол 3».
Кроме того, в прямом эфире матчи ЧМ-2026 будут доступны на сайтах matchtv.ru и Sportbox.ru.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Когда начинается ЧМ-2026?
Чемпионат мира стартует 11 июня 2026 года и продлится до 19 июля.
Где пройдёт финал ЧМ-2026?
Финал чемпионата мира по футболу пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США), который расположен недалеко от Нью-Йорка. Арена «Метлайф», вмещающая 82 500 зрителей, во время турнира будет именоваться как New York New Jersey Stadium.
Сколько всего матчей на ЧМ-2026?
На чемпионате мира будет сыграно 104 матча вместо привычных 64. Это связано с расширением состава участников до 48 команд.
Кто фавориты чемпионата мира – 2026?
Основными фаворитами ЧМ-2026 считаются сборные Франции, Испании и Аргентины. Также высокие шансы на победу, по мнению букмекеров и экспертов, в турнире имеют Англия, Бразилия и Германия.
Какой новый формат ЧМ-2026?
Новый формат турнира отличается от предыдущего. Раньше 32 команды были поделены на 8 групп по 4 сборные, а сейчас 48 участников разбиты на 12 групп.
Групповой этап пройдёт по классической схеме (каждая команда проведёт по три матча внутри квартета). Сборные, занявшие первые и вторые места, выйдут из групп напрямую. К ним присоединятся 8 лучших сборных из числа занявших третье место. Таким образом, всего в плей-офф будет 32 участника.
Почему в ЧМ-2026 не участвует сборная России?
Сборная России по футболу не была допущена до отборочного турнира чемпионата мира-2026 из-за санкций. В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от турниров под своей эгидой.
Для кого ЧМ-2026 станет последним в карьере?
Чемпионат мира станет последним в карьере для Криштиану Роналду (41 год, Португалия), Лионеля Месси (38 лет, Аргентина), Неймара (34 года, Бразилия), Мануэля Нойера (40 лет, Германия), Луки Модрича (40 лет, Хорватия).
Есть ли приложение с расписанием?
Да, есть официальное приложение (ФИФА) FIFA, где есть полное расписание.
Заключение
Чемпионат мира 2026 года войдёт в историю не только как первый турнир трёх стран — США, Мексики и Канады, — но и как грандиозное прощание с эпохой. Лионель Месси, Криштиану Роналду, Неймар, Лука Модрич, Мануэль Нойер и другие звёзды футбола выйдут на поле мундиаля в последний раз, чтобы подарить болельщикам незабываемые мгновения и поставить красивую точку в своей легендарной карьере.
Также расширенный формат турнира с участием 48 команд даёт шанс заявить о себе целым сборным, которые раньше оставались за бортом больших побед. Но именно сочетание традиции и обновления делает этот чемпионат уникальным.