ЧМ-2026 по футболу: расписание матчей, турнирная таблица и результаты Оглавление Стадионы ЧМ-2026 Стадионы в США Стадионы в Мексике Стадионы в Канаде Группы ЧМ-2026 Полное расписание матчей ЧМ-2026 (групповой этап) Групповой этап, 1-й тур 2-й тур 3-й тур Расписание и сетка плей-офф ЧМ-2026 1/16 финала 1/8 финала Четвертьфинал Полуфинал Где смотреть матчи ЧМ-2026 в России? Часто задаваемые вопросы (FAQ) Когда начинается ЧМ-2026? Где пройдёт финал ЧМ-2026? Сколько всего матчей на ЧМ-2026? Кто фавориты чемпионата мира – 2026? Какой новый формат ЧМ-2026? Почему в ЧМ-2026 не участвует сборная России? Для кого ЧМ-2026 станет последним в карьере? Есть ли приложение с расписанием? Заключение Life.ru представляет полный гид по чемпионату мира по футболу – 2026 с расписанием всех матчей, сетками и турнирными таблицами, а также актуальными данными о 48 командах и 12 группах. 30 мая, 07:01 Чемпионат мира по футболу – 2026: расписание матчей и группы. Обложка © Nano Banana AI

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Игры мундиаля примут 16 городов. В США матчи состоятся в Атланте, Бостоне, Далласе, Хьюстоне, Канзас-Сити, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке, Филадельфии, Сан-Франциско и Сиэтле. В Мексике это Гвадалахара, Мехико и Монтеррей, от Канады представлены два города — Торонто и Ванкувер.

Впервые в истории турнира участие примут 48 команд и пройдёт 104 матча. Также, согласно новому формату, теперь команды будут поделены на 12 групп. Сборные, занявшие первые и вторые места, а также 8 лучших команд, ставшие третьими, попадут в плей-офф. Всего будет 32 участника в играх на вылет.

Стадионы ЧМ-2026

Стадионы в США

«Метлайф стэдиум» / MetLife Stadium (Ист-Ратерфорд, штат Нью-Джерси)

«Эй-ти-энд-ти стэдиум» / AT&T Stadium (Арлингтон, штат Техас)

«Эрроухед стэдиум» / Arrowhead Stadium (Канзас-Сити, штат Миссури)

«Мерседес-Бенц стэдиум» / Mercedes-benz (Атланта, штат Джорджия)

«Люмен Филд» / Lumen field (Сиэтл, штат Вашингтон)

«Ливайс стэдиум» / Levi's (Санта-Клара, штат Калифорния)

«Эн-ар-джи cтэдиум» / NRG Stadium (Хьюстон, штат Техас)

«Соу-Фай» / SoFi (Инглвуд, штат Калифорния)

«Линкольн Файненшл филд» / Lincoln Financial Field (Филадельфия, штат Пенсильвания)

«Джилетт стэдиум» / Gillette Stadium (Фоксборо, штат Массачусетс)

«Хард-рок стэдиум» / HARD ROCK (Майами-Гарденс, штат Флорида)

Стадионы в Мексике

«Ацтека» / Estadio Azteca (Estadio Banorte) (Мехико)

«Эстадио Бе-бе-ви-эй» / BBVA (Гуадалупе, штат Нуэво-Леон)

«Акрон» / AKRON (Сапопан, штат Халиско)

Стадионы в Канаде

«Би-Си плэйс» / BC Place (Ванкувер, провинция Британская Колумбия)

«БМО Филд» / BMO Field (Торонто, провинция Онтарио)

Группы ЧМ-2026

Группа A: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия

Группа B: Канада, Швейцария, Катар, Босния и Герцеговина

Группа С: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия

Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция

Группа E: Германия, Кюрасао, Кот‑д’Ивуар, Эквадор

Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, Швеция

Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия

Группа H: Испания, Кабо‑Верде, Саудовская Аравия, Уругвай

Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, Ирак

Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания

Группа K: Португалия, Колумбия, Узбекистан, ДР Конго

Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама

Полное расписание матчей ЧМ-2026 (групповой этап)

Групповой этап, 1-й тур

11 июня (четверг) 22:00 (время здесь и далее московское). Группа A. Мексика – ЮАР (место проведения — Мехико, Мексика)

12 июня (пятница) 05:00. Группа А. Южная Корея – Чехия (Сапопан, Мексика) 22:00. Группа В. Канада – Босния и Герцеговина (Торонто, Канада)

13 июня (суббота) 04:00. Группа D. США – Парагвай (Лос-Анджелес, США) 22:00. Группа В. Катар – Швейцария (Санта-Клара, США)

14 июня (воскресенье) 01:00. Группа С. Бразилия – Марокко (Нью-Джерси, США) 04:00. Группа С. Гаити – Шотландия (Фоксборо, США) 07:00. Группа D. Австралия – Турция (Ванкувер, Канада) 20:00. Группа Е. Германия – Кюрасао (Хьюстон, США) 23:00. Группа F. Нидерланды – Япония (Арлингтон, США)

15 июня (понедельник) 02:00. Группа Е. Кот-д'Ивуар – Эквадор (Филадельфия, США) 05:00. Группа F. Швеция – Тунис (Гуадалупе, Мексика) 19:00. Группа Н. Испания – Кабо-Верде (Атланта, США) 22:00. Группа G. Бельгия – Египет (Сиэтл, США)

16 июня (вторник) 01:00. Группа Н. Саудовская Аравия – Уругвай (Майами, США) 04:00. Группа G. Иран – Новая Зеландия (Лос-Анджелес, США) 22:00. Группа I. Франция – Сенегал (Нью-Джерси, США)

17 июня (среда) 01:00. Группа I. Ирак – Норвегия (Фоксборо, США) 04:00. Группа J. Аргентина – Алжир (Канзас-Сити, США) 07:00. Группа J. Австрия – Иордания (Санта-Клара, США) 20:00. Группа K. Португалия – ДР Конго (Хьюстон, США) 23:00. Группа L. Англия – Хорватия (Арлингтон, США)

18 июня (четверг) 02:00. Группа L. Гана – Панама (Торонто, Канада) 05:00. Группа K. Узбекистан – Колумбия (Мехико, Мексика)

2-й тур

18 июня (четверг) 19:00. Группа A. Чехия – ЮАР (Атланта, США) 22:00. Группа A. Швейцария – Босния и Герцеговина (Лос-Анджелес, США)

19 июня (пятница) 01:00. Группа B. Канада – Катар (Ванкувер, Канада) 04:00. Группа A. Мексика – Южная Корея (Сапопан, Мексика) 22:00. Группа D. США – Австралия (Сиэтл, США)

20 июня (суббота) 01:00. Группа C. Шотландия – Марокко (Фоксборо, США) 04:00. Группа C. Бразилия – Гаити (Филадельфия, США) 07:00. Группа D. Турция – Парагвай (Санта-Клара, США) 20:00. Группа F. Нидерланды – Швеция (Хьюстон, США) 23:00. Группа E. Германия – Кот-д'Ивуар (Торонто, Канада)

21 июня (воскресенье) 03:00. Группа E. Эквадор – Кюрасао (Канзас-Сити, США) 07:00. Группа F. Тунис – Япония (Гуадалупе, Мексика) 19:00. Группа H. Испания – Саудовская Аравия (Атланта, США) 22:00. Группа G. Бельгия – Иран (Лос-Анджелес, США)

22 июня (понедельник) 01:00. Группа H. Уругвай – Кабо-Верде (Майами, США) 04:00. Группа G. Новая Зеландия – Египет (Ванкувер, Канада) 20:00. Группа J. Аргентина – Австрия (Арлингтон, США)

23 июня (вторник) 00:00. Группа I. Франция – Ирак (Филадельфия, США) 03:00. Группа I. Норвегия – Сенегал (Торонто, Канада) 06:00. Группа J. Иордания – Алжир (Санта-Клара, США) 20:00. Группа К. Португалия – Узбекистан (Хьюстон, США) 23:00. Группа L. Англия – Гана (Фоксборо, США)

24 июня (среда) 02:00. Группа L. Панама – Хорватия (Фоксборо, США) 05:00. Группа K. Колумбия – ДР Конго (Сапопан, Мексика)

3-й тур

24 июня (среда) 22:00. Группа B. Канада – Швейцария (Ванкувер, Канада) 22:00. Группа B. Босния и Герцеговина – Катар (Сиэтл, США)

25 июня (четверг) 01:00. Группа C. Марокко – Гаити (Атланта, США) 01:00. Группа C. Шотландия – Бразилия (Майами, США) 04:00. Группа A. Мексика – Чехия (Мехико, Мексика) 04:00. Группа A. ЮАР – Южная Корея (Гуадалупе, Мексика) 23:00. Группа E. Эквадор – Германия (Нью-Джерси, США) 23:00. Группа E. Кюрасао – Кот-д'Ивуар (Филадельфия, США)

26 июня (пятница) 02:00. Группа F. Тунис – Нидерланды (Канзас-Сити, США) 02:00. Группа F. Япония – Швеция (Арлингтон, США) 05:00. Группа D. США – Турция (Лос-Анджелес, США) 05:00. Группа D. Парагвай – Австралия (Санта-Клара, США) 22:00. Группа I. Норвегия – Франция (Фоксборо, США) 22:00. Группа I. Сенегал – Ирак (Торонто, Канада)

27 июня (суббота) 03:00. Группа H. Уругвай – Испания (Сапопан, Мексика) 03:00. Группа H. Кабо-Верде – Саудовская Аравия (Хьюстон, США) 06:00. Группа G. Новая Зеландия – Бельгия (Ванкувер, Канада) 06:00. Группа G. Египет – Иран (Сиэтл, США)

28 июня (воскресенье) 00:00. Группа L. Панама – Англия (Нью-Джерси, США) 00:00. Группа L. Хорватия – Гана (Филадельфия, США) 02:30. Группа K. Колумбия – Португалия (Майами, США) 02:30. Группа К. ДР Конго – Узбекистан (Атланта, США) 05:00. Группа J. Алжир – Австрия (Канзас-Сити, США) 05:00. Группа J. Иордания – Аргентина (Арлингтон, США)

Всего на групповом этапе состоится 72 матча.

Расписание и сетка плей-офф ЧМ-2026

1/16 финала

28 июня (воскресенье) 22:00 (здесь и далее время московское). Матч № 73. Второе место в группе A – второе место в группе B

29 июня (понедельник) 20:00. Матч № 74. Победитель группы E – 3-е место в группе A/B/C/D/F 23:30. Матч № 75. Победитель группы F – второе место в группе C

30 июня (вторник) 04:00. Матч № 76. Победитель группы C – второе место в группе F 20:00. Матч № 77. Победитель группы I – 3-е место в группе C/D/F/G/H

1 июля (среда) 00:00. Матч № 78. Второе место в группе E – второе место в группе I 04:00. Матч № 79. Победитель группы A – 3-е место в группе C/E/F/H/I 19:00. Матч № 80. Победитель группы L – 3-е место в группе E/H/I/J/K 23:00. Матч № 81. Победитель группы D – 3-е место в группе B/E/F/I/J

2 июля (четверг) 03:00. Матч № 82. Победитель группы G – 3-е место в группе A/E/H/I/J 22:00. Матч № 83. Второе место в группе K – второе место в группе L

3 июля (пятница) 02:00. Матч № 84. Победитель группы H – второе место в группе J 06:00. Матч № 85. Победитель группы B – 3-е место в группе E/F/G/I/J 21:00. Матч № 86. Победитель группы J – второе место в группе H 01:00. Матч № 87. Победитель группы K – 3-е место в группе D/E/I/J/L 04:30. Матч № 88. Второе место в группе D – второе место в группе G

1/8 финала

4 июля (суббота) 20:00. Матч № 89. Победитель матча № 74 – победитель матча № 77

5 июля (воскресенье) 00:00. Матч № 90. Победитель матча № 73 – победитель матча № 75 23:00. Матч № 91. Победитель матча № 76 – победитель матча № 78

6 июля (понедельник) 03:00. Матч № 92. Победитель матча № 79 – победитель матча № 80 22:00. Матч № 93. Победитель матча № 83 – победитель матча № 84

7 июля (вторник) 03:00. Матч № 94. Победитель матча № 81 – победитель матча № 82 19:00. Матч № 95. Победитель матча № 86 – победитель матча № 88 23:00. Матч № 96. Победитель матча № 85 – победитель матча № 87

Четвертьфинал

9 июля (четверг) 23:00. Матч № 97. Победитель матча № 89 – победитель матча № 90

10 июля (пятница) 22:00. Матч № 98. Победитель матча № 93 – победитель матча № 94

12 июля (воскресенье) 00:00. Матч № 99. Победитель матча № 91 – победитель матча № 92 04:00. Матч № 100. Победитель матча № 95 – победитель матча № 96

Полуфинал

14 июля (вторник) 22:00. Матч № 101. Победитель матча № 97 – победитель матча № 98

15 июля (среда) 22:00. Матч № 102. Победитель матча № 99 – победитель матча № 100

18 июля (суббота) 00:00. Матч № 103. Игра за третье место

19 июля (воскресенье) 22:00. Матч № 104. Финал

Где смотреть матчи ЧМ-2026 в России?

Российский телеканал «Матч ТВ» покажет все игры чемпионата мира по футболу 2026 года. Основные встречи в прямом эфире пройдут на основном канале «Матч ТВ», а часть игр можно будет посмотреть на платных тематических каналах «Матч! Футбол 1», «Матч! Футбол 2» и «Матч! Футбол 3».

Кроме того, в прямом эфире матчи ЧМ-2026 будут доступны на сайтах matchtv.ru и Sportbox.ru .

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Когда начинается ЧМ-2026?

Чемпионат мира стартует 11 июня 2026 года и продлится до 19 июля.

Где пройдёт финал ЧМ-2026?

Финал чемпионата мира по футболу пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США), который расположен недалеко от Нью-Йорка. Арена «Метлайф», вмещающая 82 500 зрителей, во время турнира будет именоваться как New York New Jersey Stadium.

Сколько всего матчей на ЧМ-2026?

На чемпионате мира будет сыграно 104 матча вместо привычных 64. Это связано с расширением состава участников до 48 команд.

Кто фавориты чемпионата мира – 2026?

Основными фаворитами ЧМ-2026 считаются сборные Франции, Испании и Аргентины. Также высокие шансы на победу, по мнению букмекеров и экспертов, в турнире имеют Англия, Бразилия и Германия.

Какой новый формат ЧМ-2026?

Новый формат турнира отличается от предыдущего. Раньше 32 команды были поделены на 8 групп по 4 сборные, а сейчас 48 участников разбиты на 12 групп.

Групповой этап пройдёт по классической схеме (каждая команда проведёт по три матча внутри квартета). Сборные, занявшие первые и вторые места, выйдут из групп напрямую. К ним присоединятся 8 лучших сборных из числа занявших третье место. Таким образом, всего в плей-офф будет 32 участника.

Почему в ЧМ-2026 не участвует сборная России?

Сборная России по футболу не была допущена до отборочного турнира чемпионата мира-2026 из-за санкций. В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Для кого ЧМ-2026 станет последним в карьере?

Чемпионат мира станет последним в карьере для Криштиану Роналду (41 год, Португалия), Лионеля Месси (38 лет, Аргентина), Неймара (34 года, Бразилия), Мануэля Нойера (40 лет, Германия), Луки Модрича (40 лет, Хорватия).

Есть ли приложение с расписанием?

Да, есть официальное приложение (ФИФА) FIFA, где есть полное расписание.

Заключение

Чемпионат мира 2026 года войдёт в историю не только как первый турнир трёх стран — США, Мексики и Канады, — но и как грандиозное прощание с эпохой. Лионель Месси, Криштиану Роналду, Неймар, Лука Модрич, Мануэль Нойер и другие звёзды футбола выйдут на поле мундиаля в последний раз, чтобы подарить болельщикам незабываемые мгновения и поставить красивую точку в своей легендарной карьере.

Также расширенный формат турнира с участием 48 команд даёт шанс заявить о себе целым сборным, которые раньше оставались за бортом больших побед. Но именно сочетание традиции и обновления делает этот чемпионат уникальным.

Авторы Галина Глазко