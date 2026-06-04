Всем будто всё равно на ЧМ: NYT увидела тревожный сигнал перед турниром

Чемпионат мира по футболу долго называли главным спортивным событием планеты, но в этом году ажиотаж вокруг турнира выглядит слабее обычного. Об этом пишет обозреватель The New York Times Дэвид Уоллес-Уэллс.

По его словам, турнир вот-вот стартует в Северной Америке, однако ожидание не похоже на привычную мировую футбольную лихорадку. Тысячи билетов остаются непроданными, часть перепродаётся дешевле официальной цены, а отели и авиакомпании не видят того наплыва, на который рассчитывали.

В США такой холодный интерес можно объяснить сразу несколькими причинами. Футбол там всё ещё скорее растущий вид спорта, чем национальная религия, сборная давно не выглядит грозной, а цены на билеты оказались слишком высокими для многих болельщиков.

Но автор считает более показательным другое: сдержанность заметна не только в США. По его мнению, чемпионат мира уже не возвышается над всем спортивным календарём так, как раньше, потому что клубный футбол за последние годы стал глобальным продуктом почти такого же масштаба.

Уоллес-Уэллс видит в этом парадокс. В мире усиливается политический национализм, но футбольная страсть всё чаще уходит не к сборным, а к клубам, собранным из игроков разных стран и принадлежащим крупным корпорациям.

Автор приводит пример Франции, где звезда сборной Килиан Мбаппе вызывал критику правых политиков после высказываний о будущем страны. По его мнению, современные национальные команды всё хуже вписываются в простую картину «одной нации», потому что их составы отражают миграцию, диаспоры и сложную идентичность общества.

Есть и более приземлённые причины. На интерес могли повлиять коррупционный скандал в FIFA, неоднозначные принимающие страны последних лет, усталость от футбола и ощущение, что сборные, которые редко играют вместе, выглядят менее цельно, чем топ-клубы.

Главный вывод автора шире спорта: то, что называют возвращением национализма, не всегда превращается в любовь к национальным символам. Иногда людям проще болеть за «Арсенал» или ПСЖ именно потому, что такой выбор почти ни к чему не обязывает.

Ранее сообщалось, что рост стоимости размещения во время крупных футбольных турниров уже фиксируется в городах, которые примут матчи чемпионата мира. Отели на даты проведения игр значительно повышают цены по сравнению с обычными летними периодами.