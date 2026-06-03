Футбольный ажиотаж уже ударил по кошельку: Отели в городах ЧМ резко подняли цены

Отели в городах, которые принимают матчи чемпионата мира по футболу, заметно подняли цены на даты игр. По анализу The Athletic, номера в такие дни стоят примерно на 50% дороже, чем в другие летние даты.

Авторы изучили цены более чем в 450 популярных сетевых отелях рядом со стадионами. В выборку вошли гостиницы Wyndham Hotels & Resorts в радиусе 25 миль от арен, где пройдут матчи. Сильнее всего рост заметен в небольших принимающих городах. В Канзас-Сити средняя цена в игровые дни выросла со 150 до 390 долларов за ночь, то есть больше чем в 2,5 раза.

В мексиканских городах скачок тоже оказался резким. В Гвадалахаре средняя стоимость поднялась примерно со 110 до 260 долларов, в Монтеррее — со 130 до 240, а в Мехико — с 90 до 160 долларов.

В Нью-Йорке, где пройдёт финал, ночь в бюджетном отеле в день решающего матча может стоить около 430 долларов. Это более чем вдвое выше цены на следующий день.

При этом в крупных городах с большим выбором жилья рост не такой драматичный. Например, в Лос-Анджелесе цены в игровые даты увеличились примерно на 15%, несмотря на матчи сборной США.

Эксперты отмечают, что подорожание отелей вокруг крупных событий — обычная практика. Но в случае ЧМ рост пока не выглядит запредельным: по данным The Athletic, средняя стоимость номеров на игровые дни даже снизилась примерно на 20% с середины мая.

Одной из причин может быть дороговизна билетов на сам турнир. Из-за высоких цен часть болельщиков могла отказаться от поездок, а это сдерживает спрос на гостиницы.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля.

Ранее суперкомпьютер назвал фаворита ЧМ-2026 по футболу. По расчётам системы, наибольшие шансы на победу имеет одна из европейских сборных — 16,1%. Вероятность выхода этой команды в финал оценивается в 25%.