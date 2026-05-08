Трамп удивился ценам на ЧМ-2026 и заявил, что сам не купил бы билет за $1000
Президент США Дональд Трамп заявил, что не стал бы платить тысячу долларов за билет на первый матч сборной США на домашнем чемпионате мира по футболу. Речь идёт об игре, которую американская команда проведёт 12 июня в Инглвуде против сборной Парагвая. Самый дешёвый билет на эту встречу, по данным СМИ, стоит 1079 долларов.
«Я не знал этой цифры. Я бы хотел там быть, но, честно говоря, платить за это не стал. Я не видел цен, но мне нужно будет заняться этим вопросом. Если люди из Квинса, Бруклина и все, кто любит Дональда Трампа, не смогут поехать, я буду разочарован, но в то же время это невероятный успех. Я бы хотел, чтобы люди, которые голосовали за меня, тоже смогли прийти на матч», — сказал Трамп.
Ранее Ассоциация футбольных болельщиков Европы резко раскритиковала стоимость билетов на чемпионат мира. Организация назвала цены грабительскими и призвала остановить продажи. Позже СМИ сообщили, что после возобновления реализации билетов ФИФА подняла стоимость мест на финал турнира до 10 990 долларов.
Чемпионат мира 2026 года впервые пройдёт сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике. Турнир также станет первым мундиалем, в котором сыграют 48 сборных.
Матчи ЧМ-2026 запланированы с 11 июня по 19 июля.
