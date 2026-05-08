День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 08:07

Трамп удивился ценам на ЧМ-2026 и заявил, что сам не купил бы билет за $1000

Трамп отказался бы платить $1000 за билет на матч США на ЧМ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп заявил, что не стал бы платить тысячу долларов за билет на первый матч сборной США на домашнем чемпионате мира по футболу. Речь идёт об игре, которую американская команда проведёт 12 июня в Инглвуде против сборной Парагвая. Самый дешёвый билет на эту встречу, по данным СМИ, стоит 1079 долларов.

«Я не знал этой цифры. Я бы хотел там быть, но, честно говоря, платить за это не стал. Я не видел цен, но мне нужно будет заняться этим вопросом. Если люди из Квинса, Бруклина и все, кто любит Дональда Трампа, не смогут поехать, я буду разочарован, но в то же время это невероятный успех. Я бы хотел, чтобы люди, которые голосовали за меня, тоже смогли прийти на матч», — сказал Трамп.

Мир объединяется футболом: Иран подтвердил участие сборной в ЧМ-2026
Мир объединяется футболом: Иран подтвердил участие сборной в ЧМ-2026

Ранее Ассоциация футбольных болельщиков Европы резко раскритиковала стоимость билетов на чемпионат мира. Организация назвала цены грабительскими и призвала остановить продажи. Позже СМИ сообщили, что после возобновления реализации билетов ФИФА подняла стоимость мест на финал турнира до 10 990 долларов.

Карпин рассказал, за какую сборную будет болеть на ЧМ-2026
Карпин рассказал, за какую сборную будет болеть на ЧМ-2026

Чемпионат мира 2026 года впервые пройдёт сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике. Турнир также станет первым мундиалем, в котором сыграют 48 сборных.

Матчи ЧМ-2026 запланированы с 11 июня по 19 июля.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Футбол
  • ЧМ-2026
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar