Трамп удивился ценам на ЧМ-2026 и заявил, что сам не купил бы билет за $1000

Президент США Дональд Трамп заявил, что не стал бы платить тысячу долларов за билет на первый матч сборной США на домашнем чемпионате мира по футболу. Речь идёт об игре, которую американская команда проведёт 12 июня в Инглвуде против сборной Парагвая. Самый дешёвый билет на эту встречу, по данным СМИ, стоит 1079 долларов.

«Я не знал этой цифры. Я бы хотел там быть, но, честно говоря, платить за это не стал. Я не видел цен, но мне нужно будет заняться этим вопросом. Если люди из Квинса, Бруклина и все, кто любит Дональда Трампа, не смогут поехать, я буду разочарован, но в то же время это невероятный успех. Я бы хотел, чтобы люди, которые голосовали за меня, тоже смогли прийти на матч», — сказал Трамп.