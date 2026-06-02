1 июня, 22:08

Суперкомпьютер назвал фаворита ЧМ-2026 по футболу

Суперкомпьютер Opta определил главного фаворита чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщается на сайте проекта.

По расчётам системы, наибольшие шансы на победу имеет сборная Испании — 16,1%. Модель оценивает вероятность выхода испанцев в финал в 25%.

Второе место в рейтинге претендентов занимает сборная Франции, чьи шансы на титул составляют 13%. Замыкает тройку фаворитов национальная команда Англии с показателем 11,2%. Действующий чемпион мира сборная Аргентины получила 10,2% шансов на сохранение трофея.

При этом для большинства участников турнира прогнозы значительно скромнее: для 28 сборных вероятность победы оценивается менее чем в 1%. Ряд команд, включая сборные Конго, Катара, Кабо-Верде, Гаити и Кюрасао, по мнению Opta, имеют нулевые шансы на успех.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Мексике и Канаде. Турнир впервые в истории соберет 48 национальных сборных. Матчи состоятся с 11 июня по 19 июля.

Ранее сообщалось, что в окончательный состав сборной Испании на чемпионат мира 2026 года не вошёл ни один игрок мадридского «Реала». Такое происходит впервые с 2021 года, когда испанцы выступали на чемпионате Европы без футболистов «Королевского клуба» и дошли до полуфинала, где в серии пенальти проиграли будущим чемпионам — итальянцам.

Артём Гапоненко
