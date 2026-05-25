В заявке сборной Испании на ЧМ впервые с 2021 года нет ни одного игрока «Реала»

В окончательный состав сборной Испании на чемпионат мира 2026 года не вошёл ни один игрок мадридского «Реала». Это следует из сообщения пресс-служба национальной команды.

Такое происходит впервые с 2021 года, когда испанцы выступали на чемпионате Европы без футболистов «Королевского клуба» и дошли до полуфинала, где в серии пенальти проиграли будущим чемпионам — итальянцам. В заявку на нынешний мундиаль, который пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, вошли 26 человек.

Основу состава составили игроки «Барселоны» — их восемь. Вратарская линия представлена Унаи Симоном, Давидом Райей и Жоаном Гарсией. В защите значатся Пау Кубарси, Эмерик Ляпорт и Марк Кукурелья, в полузащите — Педри, Гави, Дани Ольмо и Родри, в атаке — Ламин Ямаль, Нико Уильямс и Ферран Торрес.

Соперниками испанцев по группе H станут команды Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая. Действующий чемпион Европы (2024 год) надеется повторить успех 2010 года, когда «Фурия роха» выиграла золото мирового первенства. Тренерский штаб Луиса де ла Фуэнте сделал ставку на молодёжь, оставив за бортом ветеранов и ведущих игроков мадридского гранда. Реакция болельщиков на решение пока неоднозначна.

Ранее сообщалось, что «Барселона» досрочно оформила чемпионство в Испании сезона‑2025/26 — каталонский клуб переиграл мадридский «Реал» со счётом 2:0 в домашнем матче 35‑го тура на «Камп Ноу», причём первый гол уже на девятой минуте забил Маркус Рэшфорд, а на восемнадцатой Ферран Торрес удвоил преимущество хозяев. В итоге «Барселона» набрала 91 очко и опережает идущий вторым «Реал» на 14 баллов за три тура до конца турнира; это 29‑й чемпионский титул в истории клуба, хотя рекордсменом по числу побед в испанском первенстве по-прежнему остаётся «Реал» с 36 трофеями.