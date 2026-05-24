«Спартак» по пенальти обыграл «Краснодар» в финале Кубка России

«Спартак» обыграл «Краснодар» в суперфинале Кубка России и стал обладателем трофея. Основное время закончилось вничью со счётом 1:1, а в серии пенальти были сильнее красно-белые. Матч прошёл в столичных «Лужниках».

На 37-й минуте счёт открыл аргентинский нападающий москвичей Пабло Солари. Бразильский полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто восстановил равенство на 57-й минуте.

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо перед серией пенальти произвёл замену вратаря — вместо Александра Максименко вышел Илья Помазун. Ворота кубанской команды защищал Станислав Агкацев. Примечательно, что Помазун взял первый пенальти в исполнении Эдуарда Сперцяна, но при этом вышел из ворот, и удар пришлось перебить. В составе южан первый промах допустил уругваец Хуан Боселли. Именно этот южноамериканец не смог реализовать выход один на один в матче с «Динамо» в предпоследнем туре — ничья фактически лишила «Краснодар» чемпионства. Также пенальти не забил Кевин Ленини.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с 28-летним Иналом Танашевым, который стал самым молодым арбитром в истории финалов национального кубка. Ранее достижение принадлежало Михаилу Вилкову — в 2012 году он судил решающую игру в возрасте 32 лет.

Финал посетили 72 978 болельщиков. Это новый рекорд решающей стадии Кубка России. Предыдущий был установлен в 2022 году, когда игру «Спартака» и «Динамо» в Лужниках посетили 69 306 человек.

Для «Спартака» этот кубок стал 15-м с учётом трофеев, завоёванных в СССР, и пятым в истории России. До этого игроки красно-белых поднимали трофей над головой в 2022 году.

Победитель суперфинала получит 113,2 млн руб. призовых. 37,8 млн руб. достанутся проигравшей команде.

Добавим, что матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 18 июля. Место проведения игры будет определено позднее.