У Валерия Карпина наконец появится наследник

Главный тренер сборной России Валерий Карпин вместе с супругой Дарьей узнал пол будущего ребёнка на гендер-пати. Видео с мероприятия Дарья Карпина опубликовала в своём Telegram-канале.

У Валерия Карпина родится сын. Видео © Telegram / Dasha Karpina

В браке с Дарьей Карпиной у 57-летнего тренера уже растут две дочери — Дарья и Александра. В общей сложности у Карпина пятеро детей, и все они — девочки. Карпин женился на Дарье в 2017 году. Свадьба прошла в эстонском городе Нарва-Йыэсуу. Этот брак стал для наставника сборной России третьим.

