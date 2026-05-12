Карпин рассказал, как выпивал «не только вино» с Криштиану Роналду

Главный тренер сборной России Валерий Карпин развеял миф о полной самоотверженности звезд футбола. По его словам, даже такие именитые игроки, как Криштиану Роналду, позволяют себе отступления от строгих диет и могут употреблять алкоголь. Карпин отметил, что у спортсменов, как и у всех, бывают «разгрузочные дни».

«Как вы думаете, Роналду может позволить себе выпить вина? Да, может! Выпивал. И я с ним. Да, выпивал вина. И, возможно, не только вина. Да, то, что он следит питанием — это так. Но опять же, даже у людей, сидящих на жёсткой диете, есть разгрузочные дни», — рассказал Карпин в интервью Надежде Стрелец.

В этом же интервью Карпин назвал возможный срок возвращения сборной России на международную арену. Напомним, российские сборная и клубы были исключены из международных соревнований в феврале 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине. С тех пор российские футболисты участвуют исключительно в товарищеских играх.