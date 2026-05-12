Карпин назвал возможный срок возвращения сборной России на международную арену

Российский футбол может вернуться на международный уровень к 2028 году. Об этом заявил главный тренер национальной сборной Валерий Карпин в интервью Надежде Стрелец.

«Есть надежда, что нас допустят к 2028 году. Потому что отбор на чемпионат Европы начинается в марте 2027 года», — заявил он.

Российские сборная и клубы были исключены из международных соревнований в феврале 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине. С тех пор российские футболисты участвуют исключительно в товарищеских играх.

В начале февраля президент ФИФА Джанни Инфантино высказал мнение, что санкции против России не принесли ожидаемого эффекта, и предложил пересмотреть вопрос о допуске российских команд. Тем не менее, по информации The Times, совет ФИФА не планирует обсуждать возвращение российских футболистов из-за опасений негативной реакции европейских стран.

Таким образом, российские футболисты пропустят и следующий крупный международный турнир под эгидой ФИФА – чемпионат мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 18 июля.

Ранее Карпин признал, что совмещение работы в национальной команде и московском «Динамо» было ошибкой. Он также объяснил, что именно это стало причиной его ухода из клуба. Карпин возглавляет сборную с июля 2021 года, а в «Динамо» пришёл летом 2025-го и объявил об отставке 17 ноября. На тот момент команда занимала 10-е место в РПЛ, набрав 17 очков после 15 туров.