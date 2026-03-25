Карпин признал, что ошибся, совмещая работу в сборной России и «Динамо»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признал, что совмещение работы в национальной команде и московском «Динамо» было ошибкой. Об этом он рассказал на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Я ошибался? Скорее всего. И что теперь? Ну ошибся, допустим. «Валерий Георгиевич, вы ошиблись, что пошли в «Динамо»? Я говорю: «Да, ошибся». Дальше что? Таких ошибок больше не будет. Будут другие ошибки», — сказал специалист.

Карпин также объяснил, почему принял решение покинуть московский клуб.

«То, что случилось, останется там. Я знаю, что случилось, с моей точки зрения, окей? Всё. Поэтому я решил закончить с «Динамо». Я знаю, из-за чего, почему и как, но не собираюсь здесь выносить это», — подчеркнул он.

Тренер возглавляет сборную России с июля 2021 года. В «Динамо» он пришёл летом 2025-го, а 17 ноября объявил об уходе. На тот момент бело-голубые занимали десятое место в РПЛ с 17 очками после 15 матчей.

Ранее пресс-секретарь Венгерской федерации футбола Герго Шабо заявил, что сборная Венгрии не сможет сыграть товарищеский матч с Россией из-за плотного графика. Шабо объяснил, что расписание сборной на текущий год уже полностью сформировано. Он уточнил, что после объявленных матчей в марте и июне, осенью команду ожидают игры в рамках Лиги наций, что исключает наличие свободных окон для дополнительных матчей.