Неужели ещё одна дочка? Валерий Карпин в шестой раз станет отцом

Главный тренер сборной России по футболу Карпин в шестой раз станет отцом
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин снова станет отцом. Его супруга Дарья призналась в социальных сетях, что беременна.
Дарья Карпина призналась, что беременна от супруга. Видео © Telegram / Дарья Карпина
«Самый главный подарок к 8 Марта сегодня бьётся под моим сердцем», — написала она.
Позднее Дарья опубликовала фото, на котором отчётливо виден увеличившийся живот. Жена тренера признаётся, что уже с 12 недели полноценно тренируется по три раза в неделю. Девушка избегает сильных нагрузок на спину и не трогает пресс. Какого пола будет шестой родной ребёнок Валерия и какие у пары планы на его имя, пока неизвестно.
Для 57-летнего Карпина брак с Дарьей ознаменовал его третье бракосочетание. Церемония состоялась 10 июня 2017 года в эстонском городе Нарва-Йыэсуу. В этом союзе у пары родились две дочери: Дарья, появившаяся на свет 4 сентября 2018 года, и Александра, родившаяся 4 апреля 2020 года. В общей сложности у Карпина пятеро детей, и все они — девочки.
