Магия чисел: Дед, отец и внук из Иркутска родились в один день и попали в Книгу рекордов России
Обложка © Telegram / Книга рекордов России
Семья Фроловых из Иркутска установила рекорд России как род, в котором появилось наибольшее количество мужчин разных поколений в один день. Об этом стало известно из телеграм-канала «Книга рекордов России».
«Три поколения одной иркутской семьи — Павел, Михаил и Лев (дедушка, отец и внук) — родились в один день: 4 сентября в городе Иркутске», — сказано в тексте.
Павел Андреевич Фролов появился на свет 4 сентября 1963 года. Его сын Михаил Павлович родился ровно через 23 года — 4 сентября 1986-го. Традицию продолжил внук Лев Михайлович, который родился 4 сентября 2014 года.
Сентябрь стал для этой семьи по-настоящему рекордным месяцем: друзья закрепили за ним шуточное название «месяц праздников». Уникальность ситуации подтверждена документально — она вошла в Книгу рекордов России.
