Житель Казани побил свой же рекорд, слепив 15-метрового снеговика-великана

В Казани завершается эпическая стройка, достойная Книги рекордов. Местный житель Гаяз Искандаров возвёл снеговика высотой 15,5 метра, побив собственное достижение семилетней давности.

В 2016 году он уже прославился, сделав десятиметрового снеговика. Но в 2022-м рекорд перебили в Шерегеше — 11,7 метра. Искандаров не сдался и решил поставить «жирную точку» в этом негласном соревновании.

Житель Казани слепил 15-метрового снеговика и обновил рекорд России. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gskyman

«Сегодня 16-й день стройки, завтра планирую завершить на все 100%. Сейчас достроил — вышло около 14 м плюс тюбетейка 1,5 м. Итого — 15,5 м» — рассказал Искандаров изданию «Подъём».

Половину времени мастер работал в одиночку, потом подтянулась родня — от трёх до десяти человек в день. Готовую скульптуру назвали Скайкло. Искандаров уже отправил новую заявку в Книгу рекордов России.

