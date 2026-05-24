Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 21:17

«Бавария» выиграла Кубок Германии впервые с 2020 года

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fcbayern

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fcbayern

Мюнхенская «Бавария» выиграла Кубок Германии, разгромив в финале «Штутгарт» со счётом 3:0. Главным героем встречи стал Гарри Кейн, оформивший хет-трик после перерыва.

Первый тайм прошёл без забитых мячей. «Штутгарт» активнее начал игру и создал несколько опасных моментов у ворот Мануэля Нойера. Дениз Ундав и Максимилиан Миттельштедт были близки к голу, однако голкипер мюнхенцев несколько раз выручил команду.

Счёт был открыт во втором тайме. После подачи Микаэля Олисе Гарри Кейн головой отправил мяч в сетку. Вскоре матч ненадолго прервали из-за дыма от пиротехники на трибунах. После этого мюнхенцы окончательно перехватили инициативу. Кейн сначала попал в перекладину, а затем удвоил преимущество команды после передачи Луиса Диаса. Третий мяч английский форвард забил с пенальти, оформив хет-трик.

«Бавария» завоевала Кубок Германии в 21-й раз — это рекорд турнира. Последний раз команда выигрывала трофей в 2020 году. Кроме того, мюнхенский клуб оформил золотой дубль, добавив кубок к чемпионскому титулу. Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер стал семикратным обладателем Кубка Германии. Шесть раз он побеждал с мюнхенским клубом и ещё один титул завоевал в составе «Шальке». По этому показателю голкипер сравнялся с бывшим полузащитником команды Бастианом Швайнштайгером.

Сборная Англии по футболу испугалась шпионажа перед чемпионатом мира
Сборная Англии по футболу испугалась шпионажа перед чемпионатом мира

Тем временем, «Ланс» завоевал кубок Франции, обыграв «Ниццу» в решающем матче турнира со счётом 3:1. Флорьян Товен открыл счёт на 25-й минуте. Перед перерывом Одсонн Эдуар удвоил преимущество команды, забив на 42-й минуте. На 78-й минуте Абдалла Сима установил окончательный результат. Для «Ланса» это стало первой победой в Кубке Франции. Ранее команда трижды доходила до финала турнира — в 1948, 1975 и 1998 годах, но каждый раз уступала в решающем матче.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ФК Бавария
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar