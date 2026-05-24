«Бавария» выиграла Кубок Германии впервые с 2020 года

Мюнхенская «Бавария» выиграла Кубок Германии, разгромив в финале «Штутгарт» со счётом 3:0. Главным героем встречи стал Гарри Кейн, оформивший хет-трик после перерыва.

Первый тайм прошёл без забитых мячей. «Штутгарт» активнее начал игру и создал несколько опасных моментов у ворот Мануэля Нойера. Дениз Ундав и Максимилиан Миттельштедт были близки к голу, однако голкипер мюнхенцев несколько раз выручил команду.

Счёт был открыт во втором тайме. После подачи Микаэля Олисе Гарри Кейн головой отправил мяч в сетку. Вскоре матч ненадолго прервали из-за дыма от пиротехники на трибунах. После этого мюнхенцы окончательно перехватили инициативу. Кейн сначала попал в перекладину, а затем удвоил преимущество команды после передачи Луиса Диаса. Третий мяч английский форвард забил с пенальти, оформив хет-трик.

«Бавария» завоевала Кубок Германии в 21-й раз — это рекорд турнира. Последний раз команда выигрывала трофей в 2020 году. Кроме того, мюнхенский клуб оформил золотой дубль, добавив кубок к чемпионскому титулу. Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер стал семикратным обладателем Кубка Германии. Шесть раз он побеждал с мюнхенским клубом и ещё один титул завоевал в составе «Шальке». По этому показателю голкипер сравнялся с бывшим полузащитником команды Бастианом Швайнштайгером.

Тем временем, «Ланс» завоевал кубок Франции, обыграв «Ниццу» в решающем матче турнира со счётом 3:1. Флорьян Товен открыл счёт на 25-й минуте. Перед перерывом Одсонн Эдуар удвоил преимущество команды, забив на 42-й минуте. На 78-й минуте Абдалла Сима установил окончательный результат. Для «Ланса» это стало первой победой в Кубке Франции. Ранее команда трижды доходила до финала турнира — в 1948, 1975 и 1998 годах, но каждый раз уступала в решающем матче.