«Ланс» впервые завоевал Кубок Франции, обыграв «Ниццу»

Футбольный клуб «Ланс» выиграл Кубок Франции, обыграв «Ниццу» в решающем матче турнира со счётом 3:1. Финал завершился первой победой клуба в истории соревнования.

Счёт на 25-й минуте открыл Флорьян Товен. Перед перерывом преимущество команды увеличил Одсонн Эдуар, отличившийся на 42-й минуте. В компенсированное к первому тайму время «Ницца» сократила отставание благодаря голу Джибриля Кулибали. Во второй половине встречи «Ланс» сохранил контроль над игрой и закрепил результат на 78-й минуте, когда мяч забил Абдалла Сима.

Для «Ланса» этот трофей стал первым в истории Кубка Франции. Ранее команда трижды выходила в финал турнира — в 1948, 1975 и 1998 годах, однако каждый раз уступала в решающих встречах.

Тем временем, в финале Лиги Европы английская «Астон Вилла» разгромила немецкий «Фрайбург» со счётом 3:0. Решающий матч прошёл в Стамбуле. Авторами голов исторического матча стали Юри Тилеманс (41-я минута), Эмилиано Буэндия (45+3) и Морган Роджерс (58). Эта победа — первая в истории клуба из Бирмингема во втором по значимости еврокубке.