Сборную ДР Конго могут отстранить от ЧМ-2026 из-за вспышки Эболы

Сборная Демократической Республики Конго рискует пропустить чемпионат мира по футболу 2026 года из-за вспышки Эболы в стране. Об этом сообщил телеканал ESPN со ссылкой на представителя рабочей группы Белого дома по турниру Эндрю Джулиани.

«Мы очень чётко дали понять Конго, что они должны держать карантин в течение 21 дня, прежде чем смогут приехать в Хьюстон 11 июня», — заявил Джулиани.

По его словам, команда должна пройти карантин в Бельгии, где сборная ДР Конго сейчас тренируется и планирует проводить товарищеские матчи. Власти США предупредили, что без выполнения этих условий команда может лишиться возможности приехать на турнир. Джулиани также отметил, что американская сторона уже уведомила правительство ДР Конго о требованиях по санитарным мерам. Он подчеркнул, что США намерены исключить любые риски распространения инфекции на территории страны.

На чемпионате мира 2026 года сборная ДР Конго должна сыграть в одной группе с командами Португалии, Узбекистана и Колумбии. Окончательное решение о допуске команды пока не принято.

Ранее Всемирная организация здравоохранения повысила риск распространения Эболы в Демократической Республике Конго до «очень высокого». Об этом на брифинге в Женеве заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. В организации уточнили, что на региональном уровне угрозу оценивают как высокую, тогда как глобальный риск пока остаётся низким. В ВОЗ также заявили, что заболевание в ДР Конго распространяется быстрыми темпами, из-за чего международные структуры усилили мониторинг ситуации.