22 мая, 13:03

ВОЗ насчитала 177 жертв Эболы в Конго

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

В Демократической Республике Конго зарегистрированы сотни предполагаемых случаев заражения вирусом Эбола, включая десятки летальных исходов. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети Х.

«В настоящее время насчитывается почти 750 предполагаемых случаев и 177 предполагаемых летальных исходов», — написал он.

Организация продолжает мониторинг ситуации и уточнение статистики по мере поступления новых данных.

Около 300 россиян в Африке рискуют заразиться Эболой на банановых плантациях

Ранее в Демократической Республике Конго зафиксирован побег пациентов, проходивших лечение от лихорадки Эбола, после нападения на медицинский центр. Инцидент произошёл после поступления в учреждение тяжёлого пациента с подозрением на Эболу, который впоследствии скончался. Родственники умершего потребовали выдать тело, однако медики отказали из-за риска заражения.

Милена Скрипальщикова
