Шесть пациентов с Эболой сбежали из центра лечения в ДР Конго после поджога

В Демократической Республике Конго шесть пациентов, проходивших лечение от лихорадки Эбола, совершили побег из медицинского центра после того, как местные жители подожгли учреждение. Об этом сообщает местное издание Actualité.

Причиной инцидента стало обращение в центр тяжелобольного пациента с подозрением на Эболу, который вскоре скончался. Родственники умершего потребовали выдать им тело, однако медики, ссылаясь на высокий риск заражения, отказали. После этого разгневанные люди подожгли лечебный комплекс, который был развёрнут неправительственной организацией Alima, уничтожив палатки и медицинское оборудование.

«В момент происшествия в учреждении находились шесть пациентов: трое с подтверждённым диагнозом и трое с подозрением на инфекцию. Все они сбежали», — говорится в публикации.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила ситуацию со вспышкой Эболы в ДР Конго и Уганде чрезвычайной, отметив угрозу для соседних стран. По последним данным, в республике зафиксировано 131 летальный исход от вируса. Предыдущая вспышка заболевания в ДР Конго завершилась в октябре 2025 года.