В ДР Конго подожгли центр лечения больных Эболой из-за запрета забрать тело друга

В городе Рвампара в Демократической Республике Конго подожгли центр, где проходили лечение пациенты с вирусом Эбола. Об этом сообщает Associated Press.

Конфликт разгорелся после смерти молодого пациента. Его близкие явились в больницу Рвампара и потребовали выдать им усопшего, сообщил вице-президент партии A2RC Люк Мамбеле.

Медики отказались передать тело. В ответ члены семьи начали кидать в здание различные предметы. Это привело к возгоранию, и огонь уничтожил две больничные палатки, рассказал Мамбеле.

В момент ЧП в помещениях находились шестеро инфицированных. Все они проходили терапию в палатках организации «Альянс за международную медицинскую помощь» (ALIMA). Сейчас пациентов перевели в другое отделение, уточняет канал.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия поможет взять под контроль вспышку Эболы в Африке после смерти 139 человек. Москва рассчитывает, что власти ДР Конго и Республики Уганда при содействии стран-партнёров и профильных международных структур смогут в возможные короткие сроки купировать вспышку болезни.

Напомним, в мае 2026 года в Демократической Республике Конго и Уганде произошла вспышка лихорадки Эбола, вызванная редким штаммом Бундибугйо. На данный момент зарегистрированы сотни предполагаемых случаев заболевания, более 130 смертей, а также случаи в городских районах, включая столицу Уганды Кампалу. Ситуация осложняется отсутствием одобренных вакцин и лекарств именно для этого штамма, а также конфликтом и перемещением населения в регионе. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения, но не пандемией, оценивая глобальный риск как низкий. Риск завоза заболевания в Россию отсутствует благодаря усиленному санитарно-карантинному контролю.

Геморрагическая лихорадка Эбола — острая и крайне опасная вирусная инфекция с летальностью, достигающей в среднем 50%. Передаётся через прямой контакт с биологическими жидкостями заражённого человека или животного (летучие мыши, приматы). Начинается как тяжёлый грипп (температура, слабость), затем развиваются рвота, диарея, а в тяжёлых случаях — внутренние и наружные кровотечения. Больной заразен только после появления симптомов; специфического лечения нет, но поддерживающая терапия и экстренная вакцинация позволяют эффективно сдерживать вспышки.