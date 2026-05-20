Мурашко успокоил россиян после вспышки Эболы в Африке
Обложка © Александр Миридонов / POOL / ТАСС
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что риск распространения вируса Эбола в России отсутствует. Соответствующее заявление он сделал в Женеве, куда прибыл для участия в 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
«В России риска нет», – сказал министр, отвечая на вопрос российских журналистов.
Эпицентр нынешней вспышки Эболы находится на востоке Демократической Республики Конго в провинции Итури, граничащей с Угандой. Конголезская служба здравоохранения получила первые тревожные сигналы 5 мая. Специалисты не исключают, что до этого вирус распространялся среди местного населения уже несколько недель.
В ночь на 17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В настоящее время в ДРК выявлено более 500 предполагаемых случаев заражения, умер как минимум 131 человек.
Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал главных кандидатов на новые крупные вспышки заболеваний. Это птичий грипп и коронавирусы.
