Мурашко успокоил россиян после вспышки Эболы в Африке

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что риск распространения вируса Эбола в России отсутствует. Соответствующее заявление он сделал в Женеве, куда прибыл для участия в 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

«В России риска нет», – сказал министр, отвечая на вопрос российских журналистов.

Эпицентр нынешней вспышки Эболы находится на востоке Демократической Республики Конго в провинции Итури, граничащей с Угандой. Конголезская служба здравоохранения получила первые тревожные сигналы 5 мая. Специалисты не исключают, что до этого вирус распространялся среди местного населения уже несколько недель.

В ночь на 17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В настоящее время в ДРК выявлено более 500 предполагаемых случаев заражения, умер как минимум 131 человек.

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал главных кандидатов на новые крупные вспышки заболеваний. Это птичий грипп и коронавирусы.