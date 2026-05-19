Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

19 мая, 10:30

Кандидаты на новую пандемию: Life.ru узнал, откуда ждут удара российские вирусологи

Обложка © DALL-E / Life.ru

Птичий грипп и коронавирусы остаются одними из главных кандидатов на новые крупные вспышки заболеваний. Об этом заявил Life.ru вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, вирусы постоянно циркулируют среди людей, животных, растений и других живых организмов. Большинство из них не представляет серьёзной угрозы, но часть способна вызывать тяжёлые болезни у человека.

Альтштейн отметил, что эпидемии возникают, когда появляются более заразные варианты вирусов. При этом настоящие пандемии случаются редко — обычно раз в десятки лет. В пример он привёл пандемию гриппа начала XX века и коронавирусную пандемию, начавшуюся в 2020 году.

«Сейчас есть две группы вирусов, которые очень подозрительны в отношении такой пандемии. Это вирусы гриппа, есть птичий грипп, который очень тяжело протекает, если он перебросится на человека, то это может дать тяжелую пандемию», — сказал учёный.

Второй группой риска он назвал коронавирусы. По словам вирусолога, среди них могут появляться новые патогенные варианты, способные заражать людей. При этом коронавирусы уже не раз вызывали вспышки, а некоторые их виды, вероятно, остались после прежних эпидемий.

Cобеседник Life.ru подчеркнул, что точно предсказать место и время новой пандемии невозможно. Специалисты могут только оценивать, какие группы вирусов выглядят более опасными, но такие прогнозы всё равно остаются вероятностными.

На рост рисков ранее указывал и Глобальный совет по мониторингу готовности ВОЗ и Всемирного банка. В отчёте отмечалось, что вспышки инфекционных заболеваний становятся чаще и наносят всё больший ущерб здравоохранению, экономике и социальной сфере.

Екатерина Хмелева
