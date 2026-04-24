Угроза из пещер: Найден новый коронавирус, который может спровоцировать следующую пандемию

Международная группа учёных обнаружила новый альфа-коронавирус KY43, способный проникать в клетки человека и обладающий потенциальным пандемическим риском. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Патоген циркулирует среди подковоносых летучих мышей в Восточной Африке — в некоторых районах Кении, восточной части Судана и севера Танзании. Эксперименты показали, что вирус умеет связываться с рецепторами из лёгочной ткани человека.

Для работы специалисты использовали базу генетических последовательностей, отобрали и синтезировали белки альфа-коронавируса, а затем сравнили их с библиотекой человеческих рецепторов. Оказалось, что KY43 успешно заражает клетки.

Авторы исследования подчеркнули, что альфа-коронавирусы могут задействовать широкий спектр дополнительных рецепторов для внедрения в организм. Их пандемический потенциал до сих пор был изучен слабо, и новые данные указывают на необходимость дальнейших изысканий в регионе.

Тестирование пока не выявило распространения KY43 среди населения Восточной Африки. Однако, как отмечает Nature, даже единичный случай передачи вируса людям может стать первым шагом к будущей пандемии. Учёные предупреждают, что понимание молекулярных механизмов проникновения коронавирусов в клетки-хозяева критически важно для прогнозирования следующих эпидемий.

