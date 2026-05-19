19 мая, 06:57

«На краю пропасти»: ВОЗ бьёт тревогу из‑за угрозы пандемии, опаснее COVID‑19 и Эболы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Max Acronym

Мир стоит на пороге новой глобальной эпидемии: вспышки инфекционных болезней происходят всё чаще и могут превзойти по масштабам пандемию коронавируса и вспышки Эболы. Об этом предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Эксперты отмечают рост числа заболеваний, которые ранее не считались столь опасными. Совместный Совет по мониторингу глобальной готовности (GPMB), созданный ВОЗ и Всемирным банком, указывает: мир после пандемии COVID‑19 и эпидемий Эболы не стал безопаснее. В докладе говорится о риске появления нового «вируса X» — патогена, способного передаваться от животных человеку.

Проблему усугубляет сокращение финансирования программ эпиднадзора и развития здравоохранения до минимального уровня с 2009 года. Это ослабляет способность государств своевременно выявлять и сдерживать вспышки. Дополнительно экспертами отмечены рост недоверия к властям, активное распространение дезинформации и неравный доступ к вакцинам и лечению.

«Человечество оказалось на краю пропасти», — подчеркивают специалисты.

Без принятия срочных мер мир рискует столкнуться с чередой масштабных санитарных кризисов, которые могут быть разрушительнее всего, что происходило ранее.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в Демократической Республике Конго и Уганде режим чрезвычайной ситуации международного уровня из‑за вспышки вируса Эбола. В организации подчеркнули, что речь идёт об эпидемии, а не пандемии. В Конго уже зафиксировано около 350 случаев заражения, из которых 91 человек погиб.

Владимир Озеров
