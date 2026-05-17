ВОЗ ввела режим ЧС международного значения из-за эпидемии Эболы в Конго и Уганде

Всемирная организация здравоохранения официально объявила эпидемию лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Соответствующее заявление распространила ВОЗ. При этом в организации подчеркнули, что речь идёт именно об эпидемии, а не о пандемии.

«Генеральный директор ВОЗ после консультаций с государствами-участниками <…> настоящим определяет, что болезнь Эбола, вызываемая вирусом Бундибугио в Демократической Республике Конго и Уганде, представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение», — сказано в сообщении ВОЗ.

В настоящее время сохраняется значительная неопределённость относительно реального числа инфицированных и географического распространения заболевания. Согласно данным ВОЗ, в трёх зонах ДРК зафиксированы 80 смертей, предположительно связанных с Эболой, а также 246 предполагаемых случаев заражения, из которых восемь подтверждены лабораторно. Кроме того, в столице Уганды, городе Кампала, 15 и 16 мая были зарегистрированы два лабораторно подтверждённых случая заражения вирусом у лиц, прибывших из ДРК. Один из этих случаев закончился летальным исходом.

