В Гонконге выявили первый за год случай заражения крысиным вирусом гепатита Е

В Гонконге зафиксировали первый в 2026 году случай заражения человека крысиным вирусом гепатита E. Расследованием занимается Центр охраны здоровья департамента здравоохранения специального административного района КНР.

Заболевание выявили у 42-летнего мужчины с хронической болезнью печени. Положительный анализ на крысиный вирус гепатита E он получил во время планового обследования 5 мая. После лечения состояние пациента стабилизировалось, и 15 мая его выписали из больницы. Трое членов семьи, которые контактировали с заболевшим, пока не имеют симптомов заражения. Тем не менее они остаются под медицинским наблюдением.

Сейчас специалисты выясняют источник и путь заражения. По данным властей, в мусорных контейнерах в доме мужчины и на его рабочем месте нашли незначительные признаки активности грызунов.

За последние пять лет в Гонконге ежегодно фиксировали в среднем до двух случаев заражения крысиным гепатитом E. Среди симптомов острой формы заболевания — лихорадка, потеря аппетита, тошнота, рвота, боли в животе, сыпь, боль в суставах, а также увеличение и болезненность печени. В редких случаях болезнь может привести к острой печёночной недостаточности и смерти.

