4 мая, 14:10

Крысы, а не люди: Инфекционист развеял главный страх о хантавирусе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pakhnyushchy

Источником хантавируса выступают исключительно мышевидные грызуны и их экскременты, а передача инфекции от больного человека к здоровому невозможна. Такую информацию предоставил РИА «Новости» Владимир Никифоров — доктор медицинских наук, профессор, а также заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии в Институте клинической медицины Пироговского университета.

«При этом летальность довольно высокая», — отметил он.

Эксперт считает, что туристы на круизном лайнере заполучили возбудителя ещё на берегу через помёт грызунов, где как раз и живёт хантавирус. Он также добавил, что в нашей стране эта инфекция уже давно известна как геморрагическая лихорадка, поражающая почки.

Медик предупредил: сейчас очень легко заразиться при уборке дач или прогулках на природе. Любое подозрение на ГЛПС — это повод для срочной госпитализации. Болезнь проходит быстро и легко, но бывают и критические варианты: токсико-инфекционный шок либо отказ почек. Зато, по словам Никифорова, такое бывает лишь раз в жизни — повторных случаев врачи ещё не видели.

Роспотребнадзор заявил о наличии в России тест-систем на хантавирус

Ранее Life.ru писал, что жертвами вспышки острого респираторного заболевания стали три человека. Всего, по предварительным данным, заразились шесть человек. Трое из них скончались, один находится в реанимации. Распространение вируса зафиксировано среди пассажиров и, возможно, членов экипажа, точное число заболевших уточняется.

Вероника Бакумченко
