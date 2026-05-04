Крысы, а не люди: Инфекционист развеял главный страх о хантавирусе

Источником хантавируса выступают исключительно мышевидные грызуны и их экскременты, а передача инфекции от больного человека к здоровому невозможна. Такую информацию предоставил РИА «Новости» Владимир Никифоров — доктор медицинских наук, профессор, а также заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии в Институте клинической медицины Пироговского университета.

«При этом летальность довольно высокая», — отметил он.

Эксперт считает, что туристы на круизном лайнере заполучили возбудителя ещё на берегу через помёт грызунов, где как раз и живёт хантавирус. Он также добавил, что в нашей стране эта инфекция уже давно известна как геморрагическая лихорадка, поражающая почки.

Медик предупредил: сейчас очень легко заразиться при уборке дач или прогулках на природе. Любое подозрение на ГЛПС — это повод для срочной госпитализации. Болезнь проходит быстро и легко, но бывают и критические варианты: токсико-инфекционный шок либо отказ почек. Зато, по словам Никифорова, такое бывает лишь раз в жизни — повторных случаев врачи ещё не видели.

Ранее Life.ru писал, что жертвами вспышки острого респираторного заболевания стали три человека. Всего, по предварительным данным, заразились шесть человек. Трое из них скончались, один находится в реанимации. Распространение вируса зафиксировано среди пассажиров и, возможно, членов экипажа, точное число заболевших уточняется.