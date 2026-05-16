Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 07:35

Крысиный «ковид»: Почему ещё нет вакцины от смертельного хантавируса

Вакцины от хантавируса Андес не существует из-за редких случаев заражения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MargJohnsonVA

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MargJohnsonVA

Вакцины против хантавируса штамма Андес не существует, поскольку случаи заражения остаются единичными и разработка препарата признана нецелесообразной. Об этом РИА «Новости» сообщила завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинского института имени С. И. Георгиевского Татьяна Сатаева.

«Вакцины от хантавируса штамма Андес не существует. Так как случаи заражения единичные, то вакцину разрабатывать было нецелесообразно. Но опять-таки, если вирус будут распространяться, то, уверена, её оперативно разработают», — сказала она.

Специалист подчеркнула, что угрозы пандемии хантавируса на данный момент нет. Ситуация находится под контролем и требует лишь наблюдения. Она также отметила, что единичные случаи заражения, в том числе на круизном лайнере, связаны с контактом людей с инфицированными животными. В таких ситуациях, как добавила врач, обычно принимаются точечные меры контроля и проводится дополнительное изучение вируса.

Учёный оценил вероятность того, что хантавирус создали искусственно
Учёный оценил вероятность того, что хантавирус создали искусственно

Ранее Всемирная организация здравоохранения обновила данные о вспышке хантавируса, связанной с круизным лайнером MV Hondius. Выявлено 10 случаев заражения. Среди них зафиксированы летальные исходы. Хантавирус не передается от человека — источник грызуны.

Все о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Хантавирус
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar