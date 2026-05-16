Крысиный «ковид»: Почему ещё нет вакцины от смертельного хантавируса

Вакцины против хантавируса штамма Андес не существует, поскольку случаи заражения остаются единичными и разработка препарата признана нецелесообразной. Об этом РИА «Новости» сообщила завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинского института имени С. И. Георгиевского Татьяна Сатаева.

«Вакцины от хантавируса штамма Андес не существует. Так как случаи заражения единичные, то вакцину разрабатывать было нецелесообразно. Но опять-таки, если вирус будут распространяться, то, уверена, её оперативно разработают», — сказала она.

Специалист подчеркнула, что угрозы пандемии хантавируса на данный момент нет. Ситуация находится под контролем и требует лишь наблюдения. Она также отметила, что единичные случаи заражения, в том числе на круизном лайнере, связаны с контактом людей с инфицированными животными. В таких ситуациях, как добавила врач, обычно принимаются точечные меры контроля и проводится дополнительное изучение вируса.