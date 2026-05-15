Учёный оценил вероятность того, что хантавирус создали искусственно

Оснований утверждать, что хантавирус варианта андес имеет искусственное происхождение, на данный момент нет. Об этом заявил доктор биологических наук, заведующий кафедрой общей биологии и генетики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, вирусолог Владимир Оберемок.

По его словам, говорить о лабораторном происхождении вируса преждевременно, пока не проведено полное сравнение геномов.

«Пока не секвенирован геном этого варианта вируса, не сравнили его с другими существующими вариантами… сложно сказать, что он мог быть получен в лаборатории. Говорить об этом преждевременно и на сегодня оснований нет», — отметил эксперт.

Напомним, в мае 2026 года стало известно о вспышке хантавируса на круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины к Канарским островам. На борту находилось около 150 туристов и членов экипажа, 9 человек заразились, из них трое умерли. Случаи этого заболевания также были зафиксированы в ряде стран мира. После этого Роспотребнадзор и Пограничная служба РФ усилили контроль на пунктах пропуска через государственную границу.