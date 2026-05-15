15 мая, 12:15

Учёный оценил вероятность того, что хантавирус создали искусственно

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / faniadiana24

Оснований утверждать, что хантавирус варианта андес имеет искусственное происхождение, на данный момент нет. Об этом заявил доктор биологических наук, заведующий кафедрой общей биологии и генетики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, вирусолог Владимир Оберемок.

По его словам, говорить о лабораторном происхождении вируса преждевременно, пока не проведено полное сравнение геномов.

«Пока не секвенирован геном этого варианта вируса, не сравнили его с другими существующими вариантами… сложно сказать, что он мог быть получен в лаборатории. Говорить об этом преждевременно и на сегодня оснований нет», — отметил эксперт.

«Другая модель диагностики»: Life.ru узнал, почему выявить хантавирус — ещё та проблема

Напомним, в мае 2026 года стало известно о вспышке хантавируса на круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины к Канарским островам. На борту находилось около 150 туристов и членов экипажа, 9 человек заразились, из них трое умерли. Случаи этого заболевания также были зафиксированы в ряде стран мира. После этого Роспотребнадзор и Пограничная служба РФ усилили контроль на пунктах пропуска через государственную границу.

Хантавирус уменьшает пенис до трёх дюймов: правда или фейк, который разошёлся в соцсетях
Александра Вишнякова
