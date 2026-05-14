Хантавирус уменьшает пенис до трёх дюймов: правда или фейк, который разошёлся в соцсетях

В соцсетях на фоне вспышки хантавируса разошлось ложное утверждение о якобы новом симптоме инфекции. Вирусный пост появился в аккаунте Daily Noud в X: там заявили, что учёные якобы подтвердили способность хантавируса уменьшать размер пениса «до трёх дюймов».

Медицинских подтверждений у этого утверждения нет. Hindustan Times, проверившая распространившийся тезис, отмечает, что такие сообщения идут от непроверенных аккаунтов, а научных данных о связи хантавируса с подобным эффектом не существует. Фейк быстро подхватили другие пользователи. В некоторых постах утверждали, будто это якобы подтверждено ВОЗ, но таких заявлений организация не делала.

На официальных страницах медицинских ведомств среди симптомов хантавирусной инфекции указывают лихорадку, усталость, мышечные боли, головную боль, тошноту, проблемы с дыханием и поражение лёгких, но не изменение размера половых органов. Новая волна слухов возникла после вспышки хантавируса на круизном лайнере MV Hondius. По данным международных сообщений, заражение было связано со штаммом Andes, который в редких случаях может передаваться от человека к человеку при тесном контакте.

Эксперты уже предупреждали, что вокруг хантавируса начали повторяться старые схемы медицинской дезинформации времён пандемии. На этот раз к ним добавились ещё и абсурдные вирусные шутки, которые пользователи легко принимают за настоящие новости.

Ранее бразильские эпидемиологи изучили динамику хантавирусной инфекции за десятилетие. Оказалось, что самая высокая летальность от этого заболевания регистрируется среди подростков 15–19 лет. В этой возрастной группе каждый второй случай заканчивается смертью.