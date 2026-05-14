Онищенко назвал полёвок и мышей основными переносчиками хантавируса в РФ

Академик РАН Геннадий Онищенко рассказал об основных распространителях хантавируса на территории России. Ими оказались вовсе не экзотические грызуны, а полёвки и самые обычные мыши, живущие в дикой природе и в домах.

«Хантавирус так же, как и коронавирус, является природно-очаговым заболеванием. Основной резервуар хантавируса — это мыши полёвки, которые живут в дикой природе, и обычные мыши, которые в домах живут», — пояснил эксперт в ходе московской пресс-конференции.

Специалист добавил, что существует порядка 40 серотипов заболевания, имеющих свои географические и клинические особенности. Напомним, в мире сейчас наблюдается вспышка инфекции на круизном судне MV Hondius.

Однако опасность для человека заключается во вдыхании аэрозоля из экскрементов заражённых зверьков при уборке сараев или старых дачных домиков. Вакцины от хантавируса пока не существует.

Ранее Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за хантавируса. Специалисты ввели дополнительные проверки на пунктах пропуска через государственную границу. Для оценки и минимизации рисков задействовали систему «Периметр». Она позволяет оперативно выявлять потенциально опасные случаи и реагировать на них.