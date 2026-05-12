Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за хантавируса

Роспотребнадзор совместно с пограничной службой РФ усилил пропускной контроль на границе. Меры приняли для недопущения завоза хантавируса Андес на территорию страны. Об этом сообщило ведомство 12 мая.

Специалисты ввели дополнительные проверки на пунктах пропуска через государственную границу. Для оценки и минимизации рисков задействовали систему «Периметр». Она позволяет оперативно выявлять потенциально опасные случаи и реагировать на них.

«В целях недопущения завоза хантавируса Андес на территорию России Роспотребнадзором совместно с пограничной службой Российской Федерации приняты меры, направленные на усиление пропускного контроля на границе. Также для оценки и минимизации рисков используется система «Периметр»», — говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман допустил, что 19 мая может стать переломным моментом в распространении хантавируса. Свою оценку он объяснил расчётами инкубационного периода. По словам Вассермана, из всех разновидностей вируса только штамм «Андес» способен передаваться от человека напрямую. Он также не исключил появления «третьего потока» заболевших примерно через неделю после предполагаемой даты. Вассерман напомнил, что специалисты центра Гамалеи оценили срок разработки вакцины в полтора года при условии достаточного финансирования.