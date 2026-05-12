«Третий поток» хантавируса: Вассерман объяснил, почему 19 мая может дать старт новой пандемии

Российский эрудит и депутат Госдумы Анатолий Вассерман не исключает, что 19 мая действительно может стать переломным моментом в распространении хантавируса. Своё мнение в беседе с Life.ru он объяснил очень просто — элементарной арифметикой.

По словам Вассермана, логика специалиста, опирающегося на расчёты инкубационного периода, не лишена оснований. Депутат уточнил, что из всех разновидностей вируса только штамм «Андес» (ANDV) способен передаваться от человека напрямую.

Как я понимаю, время вспышки 19 мая специалист рассчитал, исходя из инкубационного периода — то есть из того времени, которое проходит от заражения до внешних проявлений. Это не исключено. Анатолий Вассерман Депутат Государственной думы

Вассерман также допустил возможность появления «третьего потока» заболевших примерно через неделю после предполагаемой даты. Он добавил, что люди, покинувшие ранее упоминаемое судно, могли контактировать с большим количеством других людей, что теоретически увеличивает риск дальнейшего распространения инфекции.

Относительно перспектив разработки вакцины Вассерман напомнил, что, по данным специалистов центра Гамалеи, для её создания потребуется около полутора лет. Судьба этих планов, по его словам, зависит от своевременного и достаточного финансирования.

«В центре имени Гамалеи уже сообщили, что в принципе на полный цикл разработки вакцины уходит полтора года. Правда, это при условии выделения достаточного финансирования. Надеюсь, выделят и на этот раз», — заключил он.

Ранее сообщалось, что 19 мая может стать ключевой датой для оценки возможного распространения хантавируса за пределами круизного лайнера MV Hondius. На данный момент не зафиксировано ни одного подтверждённого случая заражения среди людей, не находившихся на борту судна, поэтому говорить о выходе инфекции за пределы лайнера пока нельзя.