Смертность от хантавируса среди подростков составляет 50%, выяснили учёные

Бразильские эпидемиологи изучили динамику хантавирусной инфекции за десятилетие, сообщает газета «Известия». Оказалось, что самая высокая летальность от этого заболевания регистрируется среди подростков 15–19 лет. В этой возрастной группе каждый второй случай заканчивается смертью.

Парадокс, но пожилые люди (старше 65 лет) переносят болезнь значительно легче. Уровень смертности среди них составляет всего 11%. Всего специалисты проанализировали 177 случаев. Средняя летальность по всем возрастам — 33,3%.

«У молодых людей развивается более сильная иммунная реакция. При геморрагических лихорадках это часто ведёт к цитокиновому шторму и летальному исходу. Также подростки чаще контактируют с заражённой землёй (на футбольных полях или во время сельхозработ)», — объяснил иммунолог Михаил Болков.

Кроме того, инфекцию, вероятно, диагностируют слишком поздно. Симптомы появлялись в среднем через 3,5 дня после обращения к врачу. Госпитализация потребовалась почти 90% пациентов. Самые частые жалобы: лихорадка, головная и мышечная боль. Выздоровление же наступало примерно через восемь дней.

Учёные призывают к более раннему выявлению недуга и контролю воспаления. Напомним, в мире нет специфической вакцины от хантавируса.

Напомним, Роспотребнадзор и Пограничная служба РФ усилили контроль на пунктах пропуска через государственную границу. Ведомства ввели дополнительные меры для снижения риска завоза в Россию хантавируса Андес. Специалисты задействовали систему «Периметр» для проверки и оценки возможных угроз.