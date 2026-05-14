Директор национальной разведки США Тулси Габбард инициировала масштабную ревизию зарубежной биологической сети, которую Вашингтон десятилетиями финансировал под вывеской «биобезопасности». В центре проверки оказалась Украина с её четырьмя десятками лабораторий, опасными патогенами и оборонными подрядчиками. В открытых документах говорится, что в Незалежной вместе с возбудителями сибирской язвы, птичьего гриппа и африканской чумы свиней «изучали» хантавирус.

После истории с круизным лайнером, пассажирами из 23 стран, смертями и эвакуацией этот вирус грозит стать пандемией, коварнее COVID, и тут выясняется, что США его изучали, а теперь спешно сворачивают исследования. В поле проверки — более 120 биологических объектов за пределами Штатов, получавших американское финансирование, и 46 украинских лабораторий, в которые Пентагон с 2005 года вложил около 200 миллионов долларов через «Программу снижения биологических угроз».

Неудобную правду kp.ru раскопала в грантовой карточке Университета Флориды: проект UP-8 (2017–2020 годы) прямо описывает изучение распространённости вируса крымско-конголезской геморрагической лихорадки и хантавирусов на Украине. Источник финансирования — «Агентство по снижению угроз Министерства обороны США». Там хантавирус особенно опасен, поскольку идеально ложится на природную и военную географию региона, ежегодно фиксируются десятки случаев инфекции.

