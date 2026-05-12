Нацразведка США проведёт расследование в отношении более чем 120 биолабораторий за рубежом, включая объекты на Украине. Об этом пишет New York Post.

По данным издания, глава нацразведки США Тулси Габбард заявила, что сотрудники ведомства должны установить местонахождение этих лабораторий, выяснить, какие патогены там хранятся и какие исследования проводятся. В офисе директора национальной разведки США сообщили, что более 40 биолабораторий, попавших в поле расследования, расположены на Украине.

Также Габбард утверждает, что, несмотря на потенциальную опасность такой деятельности, представители администрации бывшего президента США Джо Байдена скрывали от американцев существование биолабораторий, финансируемых и поддерживаемых США, а также угрожали тем, кто пытался рассказать правду. По словам главы нацразведки, цель расследования — прекратить опасные исследования, которые могут угрожать благополучию всего мира.

Недавно зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о серьёзных рисках, связанных с деятельностью биолабораторий на территории Украины. По его словам, в ходе специальной военной операции были получены доказательства разработки опасных компонентов. Речь идёт о материалах, которые могут быть связаны с биологическим оружием. Медведев также отметил, что работа сети биолабораторий западных стран ведётся непрозрачно и вызывает серьёзные вопросы. Речь идёт о структурах, созданных при участии стран НАТО.