Американский Корпус инженеров сухопутных войск инициировал поиск подрядчиков для масштабных работ по обезвреживанию взрывоопасных предметов и опасных материалов. Об этом сообщает сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительственные документы.

В перечень задач также входит работа с компонентами химического и биологического оружия. Эти операции планируется проводить преимущественно за пределами США, охватывая такие страны, как Украина, Афганистан, Ирак, Япония, Иордания, Кувейт, Ливан, Польша и Южная Корея.

Документ предписывает исполнителям осуществить экологическую очистку территорий от токсичных и радиоактивных отходов, обеспечивая их безопасное использование в будущем. Приём заявок на тендер завершается 31 марта.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обвинил США в массовом создании биолабораторий. По словам политика, также некоторые страны во главе с Вашингтоном навешивают на другие государства «ярлыки» об использовании биотехнологий и даже биооружия.