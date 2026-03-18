Пентагон ищет подрядчиков для работы с биооружием на Украине и в ещё восьми странах
Американский Корпус инженеров сухопутных войск инициировал поиск подрядчиков для масштабных работ по обезвреживанию взрывоопасных предметов и опасных материалов. Об этом сообщает сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительственные документы.
В перечень задач также входит работа с компонентами химического и биологического оружия. Эти операции планируется проводить преимущественно за пределами США, охватывая такие страны, как Украина, Афганистан, Ирак, Япония, Иордания, Кувейт, Ливан, Польша и Южная Корея.
Документ предписывает исполнителям осуществить экологическую очистку территорий от токсичных и радиоактивных отходов, обеспечивая их безопасное использование в будущем. Приём заявок на тендер завершается 31 марта.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обвинил США в массовом создании биолабораторий. По словам политика, также некоторые страны во главе с Вашингтоном навешивают на другие государства «ярлыки» об использовании биотехнологий и даже биооружия.
