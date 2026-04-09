Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о серьёзных рисках, связанных с деятельностью биолабораторий на территории Украины. Об этом он сообщил на заседании комиссии по биологической безопасности.

По его словам, в ходе специальной военной операции были получены доказательства разработки опасных компонентов. Речь идёт о материалах, связанных с биологическим оружием.

«В ходе СВО были получены доказательства, что рядом с нашими границами фактически производились компоненты биологического оружия», — отметил Медведев.

Он подчеркнул, что такие действия создают угрозу для безопасности России. По его оценке, подобные риски являются недопустимыми.

Ранее сообщалось, что украинские вооружённые формирования систематически применяют отравляющие вещества против российских военнослужащих и гражданских лиц. По словам представителя МИД, действия Киева противоречат его обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия. В ведомстве подчеркнули: компетентные органы регистрируют подобные инциденты, а сведения передаются в ОЗХО и ООН.