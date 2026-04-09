9 апреля, 17:53

Медведев заявил о рисках из-за биолабораторий на Украине

Обложка © Life.ru

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о серьёзных рисках, связанных с деятельностью биолабораторий на территории Украины. Об этом он сообщил на заседании комиссии по биологической безопасности.

По его словам, в ходе специальной военной операции были получены доказательства разработки опасных компонентов. Речь идёт о материалах, связанных с биологическим оружием.

«В ходе СВО были получены доказательства, что рядом с нашими границами фактически производились компоненты биологического оружия», — отметил Медведев.

Он подчеркнул, что такие действия создают угрозу для безопасности России. По его оценке, подобные риски являются недопустимыми.

Медведев: Необходимости в новой волне мобилизации нет

Ранее сообщалось, что украинские вооружённые формирования систематически применяют отравляющие вещества против российских военнослужащих и гражданских лиц. По словам представителя МИД, действия Киева противоречат его обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия. В ведомстве подчеркнули: компетентные органы регистрируют подобные инциденты, а сведения передаются в ОЗХО и ООН.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
