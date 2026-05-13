Национальная разведка США инициировала расследование в отношении американских биологических лабораторий по всему миру, это не что иное, как эпизод острой внутренней борьбы между республиканцами и демократами, заявил экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.

По его словам, большинство таких объектов работают на себя, но иногда — на государство. В 2010 году Индонезия закрыла подобную лабораторию, обнаружив несанкционированные испытания птичьего гриппа на местных добровольцах, а когда американцы отказались делиться результатами с Минздравом, их попросили покинуть страну. В 2014 году президент Барак Обама запретил опасные эксперименты на территории США, поэтому лаборатории переместились в третьи страны.

Большинство таких объектов опоясывают Россию. К странам размещения биолабораторий США относятся Украина, Грузия, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и другие. Их присутствие на постсоветском пространстве не случайность, а система, уверен эксперт.

«А где правит какой-нибудь чудак типа Милея или Зеленского — там идеальное место для опасных экспериментов», — подчеркнул микробиолог в интервью «Царьграду».

Напомним, нацразведка США проведёт расследование в отношении более чем 120 биолабораторий за рубежом. В офисе директора национальной разведки США сообщили, что более 40 биолабораторий, попавших в поле расследования, расположены на Украине.