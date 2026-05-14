«Другая модель диагностики»: Life.ru узнал, почему выявить хантавирус — ещё та проблема

Диагностировать хантавирус Andes технически не сложнее, чем коронавирус, но на практике всё иначе. Основатель Научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев в комментарии для Life.ru объяснил, почему ПЦР-тесты на новый вирус занимают больше времени и когда отрицательный результат может быть ложным.

Теоретически технология ПЦР здесь не сложнее, чем при COVID-19. И коронавирус, и хантавирусы — РНК-вирусы, поэтому базовый принцип одинаковый. Но на практике ситуация совершенно разная. Массовых коммерческих ПЦР-наборов для него сейчас нет. Диагностика возможна только в ограниченном числе специализированных лабораторий, а сами тест-системы во многом остаются научными, а не рутинно-коммерческими Андрей Исаев Основатель и генеральный директор Научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ»

Собеседник поясняет: во время пандемии COVID-19 во всём мире разработали и массово внедрили стандартизированные ПЦР-наборы. Лабораторная инфраструктура оказалась «заточена» под коронавирус — с этими тестами умеют работать даже фельдшеры-лаборанты, отлажена логистика и производство реагентов.

С Andes virus ситуация иная. Инфраструктура под такую диагностику пока не сформирована. Для работы могут требоваться референсные образцы вирусной РНК, дополнительная валидация и синтез реагентов практически «с нуля». Именно поэтому тестирование занимает больше времени.

Более того, отрицательный ПЦР при хантавирусной инфекции — не окончательный ответ. Он показывает отсутствие вирусной РНК только на момент анализа. Поэтому при подозрении на Andes virus врачи дополнительно оценивают клиническую картину, эпидемиологический анамнез и результаты серологических тестов.

«Редкие зоонозные инфекции в целом требуют совсем другой модели лабораторной диагностики, чем та, к которой мир привык во время COVID-19», — резюмировал биохакер.

Напомним, что Andes orthohantavirus — это редкий зоонозный вирус, который передаётся человеку от грызунов. Он вызывает хантавирусный лёгочный синдром (ХПС) с высокой летальностью (до 30–40%). В отличие от COVID-19, который быстро распространяется воздушно-капельным путём, хантавирусы имеют ограниченный ареал и не вызывают пандемий. Вспышки обычно связаны с контактом с инфицированными мышами и крысами.